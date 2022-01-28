Сталкер на авто врізався у будинок Тейлор Свіфт

Це вже не вперше, коли крейзі фани зірки творять щось незаконне

Здавалося б, що селебриті уже не можна здивувати будь-якою витівкою шанувальників, навіть найбільш непередбачуваною, але фанату американської співачки Тейлор Свіфт це таки вдалося. Як повідомляє видання TMZ, у четвер, 27 січня, невідомий чоловік в’їхав своїм авто у будинок артистки у Нью-Йорку.

Але на тому інцидент не завершився. Джерела в правоохоронних органах повідомили виданню, що потім чоловік вийшов з авто та спробував вирвати домофон, щось говорячи про Тейлор. Інсайдери стверджують, що він був п’яний і відмовлявся йти, доки не поговорив із зіркою. Зловмисника заарештувала поліція, яка повідомила, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Чи була сама Тейлор Свіфт вдома того дня, поки невідомо.

Це вже не перший випадок, коли невідомий намагався проникнути у будинок Тейлор Свіфт. У серпні 2021 року 28-річний Патрік Ніссен був заарештований за спробу влізти у будинок артистки.

Фото: Getty Images

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