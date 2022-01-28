Our Atlantic – Моя любов: учасник Нацвідбору на Євробачення 2022 (біографія і пісня)

Давайти розбиратися, хто вони – гурт Our Atlantic, учасники Нацвібору на Євробачення 2022, які пройшли до вісімки фіналістів

Фіналісти Нацвідбору на Євробачення 2022: що відомо про Our Atlantic

Our Atlantic – інді-поп гурт з Умані, створений у 2017 році вокалістом та клавішником – Віктором Байдою та бас-гітаристом Дмитром Бакалом. Пізніше до колективу приєдналися гітарист Сергій Лисов та барабанщик Олексій Биков.

Our Atlantic описує свій музичний стиль як україномовний інді-поп з домішками диско, фанку, соулу натхненний українським «вусатим» фанком 70х-80х років. Також вокальною особливістю гурту є солодкий мелодійний вокал фронтмена – фальцет.

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На рахунку гурту два ЕР: «Pillow» (2018) та «Час Розваг» (2020). Після виходу другого мініальбому, гурт Our Atlantic був номінований на музичну премію YUNA 2021 у категорії «Відкриття року», а сам реліз – на музичну премію від Радіо Аристокарти – Aprize Music Awards 2021 в номінації «Найкращий альбом».

Гурт виступає як у камерних залах, так і на фестивальних майданчиках – від сцени Курені до Faine Misto, ZAXIDFEST, Respublika Fest.

Навесні Our Atlantic планують випустити повноформатний альбом та презентувати декілька відео робіт на його підтримку. Восени планується тур містами України на підтримку альбому.

Конкурсний трек команда обіцяє презентувати на початку лютого, тож чекаємо! І нагадаємо, що зовсім скоро відбудеться фінал Нацвібору, на якому ми дізнаємося, хто ж представлятиме Україну на Євробаченні 2022 в Турині.

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