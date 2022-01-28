Мінні Маус вперше в історії одягне брючний костюм

Наряд відомої мультяшної героїні змінили до 30-річчя паризького Діснейленду

Мабуть, усі пам’ятають культовий образ Мінні Маус – червоно-білу сукню у горошок з відповідним бантом. У такому вбранні мультяшка ходила довгі роки, і, схоже, прийшов час її перевдягнути. До святкування 30-річчя паризького Діснейленду оновити гардероб Мінні Маус наважилася дизайнерка Стелла Маккартні. Вона одягла один з символів Діснею у синій костюм, прикрашений чорним горошком, з таким же бантом. Про це пише видання People.

«Я рада працювати з єдиною, культовою Мінні Маус. Що мені подобається в Мінні, так це те, що вона втілює в собі щастя, самовираження, щирість і надихає людей різного віку по всьому світу. Крім того, у неї такий чудовий стиль! Я хотіла, щоб Мінні одягла свій перший брючний костюм у паризькому Діснейленді, тому створила один зі своїх культових костюмів — синій смокінг. Цей новий погляд на її фірмовий горошок робить Мінні Маус символом прогресу для нового покоління. Вона одягне його на честь Місяця жіночої історії у березні 2022 року. Не можу дочекатися, коли ви побачите цей новий погляд на парк студії Волта Діснея!» – поділилася Стелла Маккартні.

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