Мадонна заявила, що знову хоче поцілувати Брітні Спірс

Селебриті прагне повторити свою скандальну витівку майже 20-річної давності

Упс, вона хоче зробити це знову! Це ми про те, що співачка Мадонна заявила, що хотіла б знову поцілуватися зі своєю колегою по сцені Брітні Спірс. Такою новиною артистка шокувала своїх фанатів під час прямого ефіру в Instagram.

Коли один з фанатів запитав, чи варто чекати від Мадонни світового турне, вона відповіла, що хотіла б розділити цей момент з Брітні Спірс, заодно повторивши їхній легендарний поцілунок.

«Стадіон, дитинко! Я і Брітні, як щодо такого? Ми могли б відтворити оригінальний [поцілунок],» – сказала поп-зірка.

Впевнені, що майже всі знайдуть, про який поцілунок говорить селебриті, але на всяк випадок освіжимо твою пам’ять. Йдеться про легендарний поцілунок Мадонни та Брітні Спірс на церемонії MTV Video Music Awards 2003 року.

Пройшло майже 20 років, а авантюризм та дух бунтарства Мадонни не стихає навіть у 63 роки.

Фото: Getty Images

Читай також:

«Вона зруйнувала моє життя»: Брітні Спірс звинуватила матір у своїх нещастях

«Більше не доступна для них»: Брітні Спірс розірвала стосунки з родиною