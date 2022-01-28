Демі Ловато прокоментувала секс зі своїм колишнім

Зірка відверто розповіла про інтимне життя з екснареченим

Американська співачка Демі Ловато, яка ідентифікує себе як небінарну особистість, поділилася подробицями свого сексуального досвіду з колишнім нареченим Максом Еріхом. В одному з постів в Instagram, якому просили описати стосунки трьома словами, зірка швидко розставила всі крапки над і.

«Мій вібратор краще», — шокувала зізнанням співачка.

Ймовірніше, йдеться про вібратор власного бренду Демі Ловато, яку вона нещодавно випустила. Секс-іграшка називається Demi Wand та пропагує свободу сексуального задоволення. Як би там не було, але Максу Еріху має бути неприємно.

«Представляємо Demi Wand! Я хотіла створити свою власну секс-іграшку, щоб зняти клеймо із задоволення і вивести ваші сексуальні стосунки на новий рівень», – написали тоді Демі Ловато про свій продукт у Twitter.

Нагадаємо, що Демі Ловато та Макс Еріх почали зустрічатися у березні 2020 року, а у липні пара вже заручилася. Проте, весілля скасували, коли співачка зрозуміла, що коханий був з нею лише, щоб погрітися у промінні слави.

Фото: Getty Images

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