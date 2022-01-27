Як їх знайти в Instagram: актори українського фільму «Стоп-Земля»

20 січня у прокат вийшов український фільм «Стоп-Земля» режисерки Катерини Горностай. Він розповідає про 16-річну школярку Машу, яка разом із друзями переживає складнощі шкільної буденності та першу закоханість в однокласника Сашу. Вона розуміє, якщо не наважишся спитати – ніколи не знатимеш, чи це взаємно.

Головна особливість фільму полягає у тому, що ролі грають не професійні актои, а звичайні підлітки, які погодилися на своєрідний експеримент. Спеціально для них була створена «акторська лабораторія», у якій підлітків навчали основам акторської майстерності. Ключові ролі у фільмі «Стоп-Земля» зіграли Марія Федорченко, Яна Ісаєнко, Арсеній Марков та Олександр Іванов. Ми знаємо, наскільки круто у них вийшло перевтілитися у свої ролі, а тому підготували для тебее список їхніх Instagram, щоб слідкувати за апдейтами у житті своїх фаворитів. Лови добірку Instagram акторів фільму «Стоп-Земля».

Фото: Ігор Єфімов

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