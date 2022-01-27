Чому Хіларі Дафф не хотіла зніматися у серіалі «Як я зустріла вашого тата»?

Селебриті розповіла, чому вважала себе непідходящою для ролі головної героїні

Американська співачка Хіларі Дафф зізналася, що спочатку не хотіла брати участь у спін-оффі культового ситкому «Як я зустрів вашу маму». Про це пише видання Independent.

Коли шоураннери серіалу «Як я зустріла вашого тата» Ісаак Аптакер та Елізабет Бергер вперше запропонували акторці роль героїні Софі, Хіларі Дафф саме була на дев’ятому місяці вагітності третьою дитиною і нещодавно вийшла заміж удруге. Через сімейні обставини дівчина не була впевнена, що вона стане найкращим втіленням персонажа.

«Навіщо ти мені телефонуєш? Я збираюся завести дитину. Ви хочете, щоб я зіграла роль тридцятирічної дівчини, яка не має дітей?», — згадувала вона в інтерв’ю The New York Times.

Також Хіларі Дафф хвилювало те, що шоураннери збиралися зробити з кульового серіалу просто сучасну версію, і їй доведеться перевтілитися у якось з персонажів. Але її побоювання не справдилися.

«Звичайно, назва мене дуже налякала. Я не хотів робити перезавантаження, бо це було улюблене шоу. Цей акторський склад був неймовірним разом. Але Ісаак сказав, що це буде продовження. Ніхто не намагатиметься бути тією чи іншою людиною. Актори вирушають у власну пригоду», – розповіла акторка.

В кінцевому результаті Хіларі Дафф погодилася на роль у серіалі «Як я зустріла вашого тата» через те, що досвід побачень її персонажа Софі абсолютно відрізнявся від її власного.

Нагадаємо, що серіал «Як я зустріла вашого тата» стартував 18 січня 2022 року на Hulu.

Фото: Getty Images, Hulu

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