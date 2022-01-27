Леді Гага – про особливості зйомок інтимних сцен

Артистка розповіла, що додатково перевіряє готовність своїх колег до зйомок сексуальних моментів

Американська співачка та акторка Леді Гага особливої уваги надає тому, щоб кожному, хто знімається разом з нею у фільмі було комфортно у спільній взаємодії. Про це зірка розповіла у свої розмові з актором Джейком Джілленхолом у випуску спецпроекту Variety Studio: Actors on Actors.

Як зізналася Леді Гага, для неї важливо переконатися, що її колеги почуваються комфортно перед камерою, перш ніж знімати інтимні сцени. Тому вона часто перепитує акторів, що буде для них комфортним, щоб поважати особисті межі своїх колег на знімальному майданчику. Зокрема, це стосувалося і зйомок інтимної сцени у фільмі «Дім Гуччі».

«Насправді я часто прошу згоди. Я питаю: «Нічого, якщо я доторкнуся до тебе?» – поділилася Леді Гага.

Фото: Getty Images

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