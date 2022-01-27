Kalush Orchestra – Stefania: учасник Нацвідбору на Євробачення 2022 (біографія і пісня)

Гурт Kalush Orchestra спробує себе на Національному відборі на Євробачення 2022! Всі ми добре знаємо гурт KALUSH, але приблизно в листопаді-грудні 2021 з’явився ще й KALUSH Orchestra. На відміну від основного колективу, KALUSH Orchestra робить акцент на реп із фольклорними мотивами та українську автентику. Що нам відомо про однин з гуртів цьогорічного Нацвідбору, читай в матеріалі.

Фільністи Нацвідбору на Євробачення 2022: що відомо проKALUSH Orchestra

1. Обидва гурти існують паралельно та мають спільних учасників. У складі KALUSH Orchestra до Олега Псюка (вокал, тексти) та ще двох музикантів додались мультиінструменталісти Тимофій Музичук і Віталій Дужик.

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2. Перша пісня та кліп гурту – «Штомбер Вомбер». У відео учасники гурту вдягнуті в традиційний український одяг та у щось типу шаманських костюмів.

3. Перед Євробаченням 2022 у гурту досить щільний концертний графік, тому трохи складно поєднувати це з підготовкою до конкурсу. Про це соліст Олег Псюка розповів одному з видань.

4. Гурт не боїться, що їхня музика не зайде аудиторії Євробачення. адже на їх погляд, в Європі люблять та цінують український фольклор.

5. Alina Pash натякнула та звинуватила у плагіаті гурт Kalush Orchestra в останньому відео, яке вони виклали у своєму Instagram. У ролику, де гурт співає народну щедрівку під свій музичний супровід, звучить контрабас, який нагадав Alina Pash партію з її пісні BOSORKANIA. Що на це відповіли організатори Нацвідбору та сам гурт? Читай тут.

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6. На цей момент колектив досі не презентував конкурсну пісню. Проте відомо, що називатиметься вона Stefania і присвячена мамі. Тому дуже чекаєм і почуєм першими!

Фото @kalush.official

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