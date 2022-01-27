Євробачення 2022: у якому півфіналі виступатиме Україна

Стало відомо, у якому півфіналі Євробачення 2022 виступить Україна. Шляхом жеребкування у вівторок, 25 січня, у Турині було визначено порядок виступу представників усіх країн на міжнародному пісенному конкурсі.

Жеребкування проводили телеведучі Кароліна ді Доменіко та Габріеле Корсі. На церемонії був присутній мер Роттердама Ахмед Абуталеб та мер Туріна Стефано Ло Руссо.

На офіційній події з’ясувалося, що представник від України на Євробаченні 2022 виступатиме у першій половині першого півфіналу, який відбудеться 10 травня.

Виступи країн у півфіналах Євробачення 2022:

Перший півфінал

Албанія

Латвія

Швейцарія

Словенія

Болгарія

Молдова

Україна

Литва

Нідерланди

Норвегія

Росія

Португалія

Данія

Вірменія

Австрія

Хорватія

Ісландія

Греція

Другий півфінал

Австралія

Грузія

Кіпр

Сербія

Фінляндія

Азербайджан

Сан-Марино

Ізраїль

Мальта

Чорногорія

Румунія

Чехія

Польща

Бельгія

Північна Македонія

Швеція

Естонія

Ірландія

Традиційно країни Великої п’ятірки (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія) у жеребкуванні участі не беруть, адже вони автоматично потрапляють до фіналу конкурсу і виступають лише там. Але вони зможуть голосувати в обох півфіналах таким чином: Франція та Італія — ​​у першому півфіналі, Британія, Іспанія та Німеччина — у другому півфіналі.

Нагадаємо, що Євробачення 2022 відбудеться в італійському місті Турін на арені Pala Olimpico. Півфінали пройдуть 10 та 12 травня, а фінал — 14 травня. Представника на пісенний конкурс від України оберуть вже 12 лютого у фіналі Національного відбору.

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