Wellboy – Nozzy Bossy: учасник Нацвідбору на Євробачення 2022 (біографія і пісня)

Кар’єра молодого артиста Wellboy з оригінальним українським звучанням лише розпочалася, а співак вже наважився взяти участь у Національному відборі на Євробачення 2022. У фіналі він виступить зі своєю конкурсною піснею Nozzy Bossy, намагаючись вибороти право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Що ж відомо про гучне відкриття минулого року, читай в матеріалі.

Фіналісти Нацвідбору на Євробачення 2022: Що відомо про Wellboy

1. Народився Wellboy в селі Грунь, його земляк – письменник Остап Вишня.

2. Вельбой – реальне прізвище артиста.

3. За спеціальністю Антон – режисер естради.

4. Вперше хіт «Гуси» Wellboy презентував у своєму сільському клубі.

5. Будучи студентом, Антон брав участь у режисерській групі на першому українському Нацвідборі та навіть сидів у кріслі журі під час репетицій.

6. Другий кліп артиста на пісню «Вишні» за першу добу потрапив на #1 позицію музичних трендів YouTube, а на другу – зібрав 1 мільйон переглядів та піднявся на #3 сходинку головних трендів.

7. Хіт «Гуси» став першим україномовним треком, який за всю історію існування Apple Music в Україні потрапив до ТОП 100 РОКУ Apple Music Ukraine.

8. Spotify назвав Антона Wellboy головним хітмейкером року та обрав учасником програми Wrapped 2021 by Spotify в Україні.

9. Свої пісні Wellboy пише, граючи на укулеле, яку звати Оксана.

10. Артист любить дітей, певний період свого життя навіть працював дитячим аніматором.

Фіналіст Нацвідбору на Євробачення 2022 Wellboy ще не представив свою конкурсну пісню на загал. Але відомо, що називається вона Nozzy Bossy. Прем’єра треку запланована на переддень фіналу Нацвідбору на Євробачення 2022 – 11 лютого. Чекаємо!

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