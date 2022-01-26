Michael Soul – Demons: учасник Нацвідбору на Євробачення 2022 (біографія і пісня)

Співак Michael Soul спробує себе на Національному відборі на Євробачення 2022! Співак родом з Білорусі, проте більше відомий в Україні і запам’ятався глядачам ще з вокального шоу «Голос». Що нам відомо про одного з артистів цьогорічного Нацвідбору, читай в матеріалі.

Фільністи Нацвідбору на Євробачення 2022: що відомо про Michael Soul

1. Справжнє ім’я артиста – Михайло Сосунов.

2. Шлях до Євробачення хлопця почався ще багато років назад. У 2016 році хлопець став фіналістом білоруського національного відбору на Євробачення у складі дуету THE EM. У 2017 році виступив на бек-вокалі у колективу NaviBand, який представляв Білорусь на конкурсі. У 2019 році Сосунов спробував стати фіналістом нацвідбору на Євробачення 2019 від Білорусі.

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3. Влітку 2021 року Михайло заявив, що проєкт Michael Soul офіціно переїхав в Україну.

4. Він особисто зустрічався зі своїм кумиром співачкою Крістіною Агілерою. Коли оголосили про її концерт в одному з міст, одночасно запустили й конкурс на зустріч із зіркою – Михайло його виграв. В інтерв’ю розповідає, що зустріч пройшла дуже круто та тепер у Агілери є його диск.

5. Наразі Михайлу 25 років і це його четверта спроба поїхати на Євробачення, але вже від України з піснею – Demons.

Фото @soulmichael

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