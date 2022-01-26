В рамках Тижня високої моди в Парижі свою колекцію представив престижний французький бренд Alexis Mabille Couture. У показі взяла участь українська топ-модель, ведуча реаліті «Топ-модель по-українськи» Алла Костромічова

Презентація колекції бренду Alexis Mabille Couture на Paris Haute Couture Fashion Week 2022 відбулася у вівторок, 25 січня. На подіумі у вбраннях від французького модельєра Алексіса Мабія пройшлася Алла Костромічова – українська топ-модель і ведуча реаліті «Топ-модель по-українськи» (Новий канал). Разом із нею в Париж приїхала її підтримка: чоловік Джейсон Капоне та 6-річний син Сальваторе.

Українська топ-модель Алла Костромічова на показі Alexis Mabille Couture в Парижі

Фото: alexismabille.com, vogue.ru

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