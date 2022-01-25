Серіали 2022: прем'єри лютого

Шукаєш, який би крутий серіал подивитися у лютому 2022 року? Тоді ти вчасно натрапив на Новий канал. Ми зібрали для тебе найгарячішу добірку крутих сееріальних новинок та довгоочікуваних продовжень, які виходять у лютому 2022 року. Зберігай цей текст, щоб не загубити ТОП-5 серіалів лютого!

«Пем та Томмі»

Дата виходу: 2 лютого

У ролях: Лілі Джеймс, Себастіан Стен, Сет Роген, Нік Офферман, Тейлор Шиллінг

Якщо знімаєте секс-відео, будьте готові до того, що колись воно може з’явитися в мережі. Саме такий урок можна засвоїти з майбутнього міні-серіалу, який заснований на реальній історії про стосунки відомої акторки Памели Андерсон та барабанщика рок-гурту Mötley Crüe Томмі Лі. Лише через кілька днів після того, як парочка одружилася, у таблоїдах з’явилося секс-відео з їхнього медового місяця. Як же відоме подружжя пережило цей скандал, та яким стало їхнє життя після? Все це покажуть у серіалі.



«Вигадана Анна»

Дата виходу: 11 лютого

У ролях: Джулія Гарнер, Анна Хлумськи, Кеті Лоус, Лаверн Кокс, Алексіс Флойд, Аріан Моаєд, Андерс Голм, Анна Деавер Сміт, Джефф Перрі, Террі Кінні, Дженніфер Еспозіто

Цей серіал заснований на статті Джесіки Пресслер «Як Анна Делві обдурила тусовщиків Нью-Йорка», яка була опублікованій у New York Magazine. Фактично, назва матеріалу говорить сама за себе. Проект розповість реальну історію про російську шахрайку Анну Делві, також відому як Ганна Сорокіна, яка прикидалася багатою німецькою спадкоємицею, щоб розкрутити заможних людей Нью-Йорка на гроші. У 2017 році дівчину заарештували, звинувативши у шахрайстві та підробці документів. Як же Анні вдавалося так довго всіх дурити? Саме про це й розкаже серіал.



«Super Pumped: Битва за Uber»

Дата виходу: 27 лютого

У ролях: Джозеф Гордон-Левітт, Кайл Чандлер, Керрі Біше, Джон Басс, Ума Турман

Super Pumped – це серіал-антологія, який присвячений історіям становлення відомих компаній. Перший сезон розповість про Uber та його засновника Тревіса Каланіка. В основі лежить однойменна книга журналіста The New York Times Майка Айзека. У серіалі нам розкажуть, як створювалася компанія Uber, чого вартувало втримати її на плаву, та чому сам засновник зі скандалом змушений був покинути своє дітище.



«Вбиваючи Єву», 4 сезон

Дата виходу: 27 лютого

У ролях: Фіона Шоу, Сандра О, Джоді Комер, Кім Боднія, Оуен МакДоннел, Даррен Бойд, Едвард Екрут, Джинтаре Бейноравічуте, Хелена Холмс

Четвертий сезон стане завершальним для історії двох протилежностей – спецагентки Єви та найманої вбивці Вілланель, які просто одержимі одна одною. Колись співробітниця МІ6 Єва взялася за справу загадкової кілерші, яка не лишала за собою слідів, щоб визначити її особистість. А тепер вони просто не можуть жити, не переслідуючи одна одну. Чим же закінчиться ця дивна одержимість?



«Гострі картузи», 6 сезон

Дата виходу: 22 лютого

У ролях: Кілліан Мерфі, Пол Андерсон, Софі Рандл, Нед Деннехі, Бенджамін Зефанайя, Гаррі Кіртон, Ніл Мескелл

Шостий сезон стане фінальним для культового серіалу про британський кримінальний клан «Гострі картузи». Після перемоги картини на BAFTA TV Awards у 2018 році її творець Найт підтвердив своє «прагнення зробити історію сім’ї між двома війнами та закінчити її під час першого повітряного нальоту на Бірмінгем», який відбувся 25 червня 1940 року. Очікується, що у заключному сезоні ватажок «Гострих картузів» Томас Шелбі зійдеться у протистоянні з лідером британських фашистів Освальдом Мослі.

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