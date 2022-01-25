Alina Pash: біографія фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2022 Україна

Співачка Alina Pash спробує себе на Національному відборі на Євробачення 2022! Глядачі полюбили її за незвичну, нову музику – реп на закарпатському діалекті. Що нам відомо про одну з найкрутіших артисток цього року, читай в матеріалі.

Фільністи Нацвідбору на Євробачення 2022: що відомом про Alina Pash

1. Перше слово співачки у дитинстві – «йо» («так» по-закарпатськи)

2. Ідеальною артисткою і прикладом на сцені вважає Бейонсе

3. Співачка пройшла через Х-Фактор, ходила на кастинги у різні поп-групи. А потім вирішила, що треба діяти по-іншому, знайшла свій власний стиль і підірвала мережу колоритним кліпом на пісню «Bitanga», в якому використала рідний закарпатський діалект. До речі, саме словом «bitanga» («хуліганка» по-закарпатськи) її називав в дитинстві дідусь.

«Євробачення-2022»: де і коли дивитись фінал нацвідбору на конкурс

4. Аліна – справжній меломан. Вона обожнює soul, r’n’b, треп, хіп-хоп, електро, фольк, поп-рок.

5. Alina Pash отримала міжнародну музичну премію для молодих артистів Music Moves Europe Awards 2022. За словами журі MMEA 2022, було надзвичайно – відкривати так багато талановитих європейських артистів, відмітивши, що Аліна Паш «справді захоплююча та унікальна артистка… можна відразу сказати, які цінності вона відстоює».

6. Її пісня, із якою вона виступить на фіналі Нацвідбору на Євробачення – «Тіні Забутих Предків» – вийде 11 лютого, за день до прямих ефірів.

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Фото @alinapash

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