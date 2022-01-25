Євробачення 2022: LAUD виключили зі списку фіналістів Нацвідбору – що сталось?

Тільки ми з вами дізнались імена восьми фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2022, як одного з них вже дискваліфікували

Оргкомітет Національного відбору Євробачення викреслив виконавця LAUD з відбору. Причина в тому, що заявлена ним для участі пісня – Head Under Water- була оприлюднена в 2018 році, що прямо порушує правила.

Ось так легко раз і LAUD не братиме участі у фіналі Нацвідбору 12 лютого. Замість нього у фіналі виступить Barleben із піснею «Hear My Words». Таким чином, список учасників фіналу Національного відбору, що відбудеться 12 лютого в ефірі суспільного телеканалу UA: ПЕРШИЙ, після внесених змін такий:

Alina Pash – Тіні забутих предків

Barleben – Hear My Words

Cloudless – All be alright

Kalush Orchestra – Stefania

Michael Soul – Demons

Our Atlantic – Моя Любов

Roxolana – GIRLZZZZ

Wellboy – Nozzy Bossy

Додамо, що згідно з пунктом 5.1 правил Нацвідбору на Євробачення, пісня має відповідати таким вимогам: «не оприлюднювалася, не виходила в реліз та/або не виконувалася публічно (повністю або частково, у тому числі текст окремо від музики чи навпаки), не була доступною для громадськості, наприклад (але не обмежуючись) на онлайн-відеоплатформах, у соціальних мережах або в (напів-)відкритих для загального доступу базах даних, і не була використана в жодних комерційних цілях до 01 вересня 2021 року».

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Проте сам LAUD не згоден з таким рішенням.

– «Head Under Water» була написана в 2018 році голландським сонграйтером Daniel Boting Того ж року ми спробували в експериментальному режимі записати її разом із автором. Єдиний офіційний реліз пісні відбувся у грудні 2021 року на моєму другому сольному альбомі «DUAL». Тоді ж її вперше почули та полюбили, – пише виконавець у своєму Instagram.

Також він додає, що подібна ситуація була з переможцем Євробачення-2019 Дунканом Лоуренсом. Його пісня Arcade з’явилася на YouTube за кілька років до участі в ESC, ще до офіційного релізу. А, згідно з правилами пісенного конкурсу, композиції, які претендують на перемогу, не можуть бути видані раніше першого вересня минулого року.

– Якщо пісня з’явилася раніше, виконавець повинен якось доопрацювати її і за законодавством про авторські права це вже інша композиція. Перша версія Head Under Water має 340 переглядів за 3 роки – це, по суті, домашнє відео, – пише виконавець.

Фото @suspilne.eurovision, @laud_vk

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