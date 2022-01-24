Måneskin скасували концерт у Києві

Музиканти повідомили про зміни у графіку своїх виступів

Просто сльози на очах! Переможці «Євробачення-2021» італійський гурт Måneskin скасував свій грандіозний тур Європою, а, значить, і концерт в Києві. Про це учасники гурту повідомили у своїх соціальних мережах, виступивши з офіційною заявою.

Причиною відміну європейського туру Måneskin стали обмеження через погіршення ситуації з коронавірусом. Кожна країна висуває свої вимоги щодо кількості людей в залах, що не дозволить прийти на концерт усім, хто придбав квитки. А тому з міркувань безпеки італійці відмінили свій тур.

«Нам справді дуже шкода, і ми сподіваємося, що зможемо дати вам нові дати туру якнайшвидше, не пізніше 1 березня 2022», – повідомили учасники гурту.

Також Måneskin зазначили, що найближчі концерти на майданчиках просто неба таки відбудуться, серед них: Circo Massimo(Рим), Arena di Verona(Верона)та Lignano Sabbiadoro.

Нагадаємо, що італійський гурт Måneskin мав виступити в Києві 7 березня у Stereo Plaza у рамках свого європейського туру. Сумуємо, але не здаємося і чекаємо нові дати від наших улюбленців.

Фото: Getty Images

Читай також:

Забудьте та відпустіть: Гурт Go_A не запише дует із Maneskin

Повний розгром і вседозволеність у кліпі гурту Måneskin на трек MAMMAMIA