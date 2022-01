Усі пісні учасників Національного відбору на Євробачення 2022 можна послухати просто зараз на сайті Нового каналу! Один із цих треків прозвучить на міжнародній арені, тому мерщій вмикай їх і вибирай фаворитів (СПИСОК ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Меломани з усього світу вже готуються до головного музичного свята року — конкурсу Євробачення 2022! Міжнародні пісенні змагання відбудуться в Турині, столиці регіону П’ємонт на півдні Італії. Перший та другий півфінали заплановані на 10 та 12 травня, а грандіозний фінал – на 14 травня.

Україна активно готується до участі в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2022. Прослуховування на Національний відбір уже стартували. До речі, цього року Україна змінила формат вибору свого представника на Євробачення. Тому слідкувати за новинами варто дуже уважно!

Євробачення-2022: коли відбудеться нацвідбір та імена учасників конкурсу

«Євробачення-2022»: де і коли дивитись фінал нацвідбору на конкурс

Євробачення 2022: усі пісні учасників Нацвідбору в Україні

Нацвідбір на Євробачення 2022: поп-фолк гурт ANTSYA — BOMBA

Слухай пісню гурту ANTSYA – BOMBA, учасників Нацвідбору на Євробачення 2022:

Нацвідбір на Євробачення 2022: ROXOLANA – GIRLZZZZ

На створення треку GIRLZZZZ учасницю Нацвідбору на Євробачення 2022, співачку Роксолану надихнула українська народна пісня «Летіла зозуля». Що з цього вийшло, слухай просто зараз:

Нацвідбір на Євробачення 2022: гурт Cloudless — All be alright out now

Український гурт Cloudless бере участь у Нацвідборі на Євробачення вже вдруге. Слухай пісню All be alright out now, з якою колектив спробує свої сили цього року:

Нацвідбір на Євробачення 2022: дует східзахід – Затишно

Молоді артисти Сергій та Наталка познайомилися в соцмережах та створили колаборацію з метою підкорити Нацвідбір на Євробачення 2022. Пісню дуету «східзахід» під назвою «Затишно» можна послухати вже зараз:

Фото: @eurovision.ua

