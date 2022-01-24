Євробачення 2022: названо імена ведучих Нацвідбору в Україні!

Хто став ведучим Національного відбору на Євробачення 2022 в Україні, читай в матеріалі Нового каналу

У понеділок, 24 січня, відбулася прес-конференція «Суспільного» та Friends Production, в рамках якої були названі фіналісти Нацвідбору на Євробачення 2022 в Україні. В список потрапили вісім артистів – саме вони боротимуться за право представляти країну на міжнародному пісенному конкурсі в Турині (Італія). До речі, послухати усі пісні учасників Національного відбору на Євробачення 2022 вже можна на сайті Нового каналу!

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Відомо, хто став ведучим Національного відбору на Євробачення 2022 в Україні. Цього моменту шанувальники музичного конкурсу чекали з величезним нетерпінням. Ходили навіть чутки, що це місце займе неперевершений Сергій Притула. Проте, інформація не підтвердилася.

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За підсумками прес-конференції, було оголошено, що Маша Єфросініна стала ведучою Нацвідбору на Євробачення 2022 в Україні. Артистка займе місце на головній сцені, а спілкуватись із артистами в грін-румі буде шоумен Тимур Мірошниченко.

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