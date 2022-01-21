Ексклюзив! Учасники Improv Live Show Вова Шумко та Валентин Міхієнко знялися в комедії «Справжній Санта»‎‎

10 січня у столичному кінотеатрі Оскар відбулася довгоочікувана прем’єра різдвяної стрічки від українських творців – «Справжній Санта»‎‎

Унікальний проект від одного з найкращих продюсерів країни Валерії Гузи цього вечора торкнувся серця всіх глядачів. На кінопоказі побували актори фільму: Михайло Аугуст, Володимир Шумко, Валерія Товстолес, ведучий Олександр Попов, співачка Анна Добриднєва, яка не лише знялася у картині, але й написала до неї зворушливий саундтрек «Новорічна»‎‎, та багато інших талановитих артистів, блогерів та медіаперсон.

– «Справжній Санта»‎‎ – шалено сімейний, чарівний та душевний фільм. Особисто я дуже критично до себе ставлюся, тому помічав на екрані всі свої помилки, тому що це мій перший досвід у повному метрі. Але, не дивлячись на це, – все вийшло максимально круто, я щасливий і хочу побажати всім, щоб ця казка обов’язково мала продовження! – прокоментував Володимир Шумко з Improv Live Show (Новий канал).

– Вже з другого знімального дня мені здавалося, що я їду не на зйомки, а на веселий відпочинок із друзями, настільки у нас була класна команда! Одна зі сцен знімалася в заміському будинку і в перерву ми встигли наловити риби в річці, нагодувати місцевих котів і чудово відпочити. Тому я б навіть не сказав, що це була робота. Це весь час були веселощі з дуже приємними людьми, – поділився емоціями учасник Improv Live Show Валентин Михеєнко

– Ми пройшли шлях від ідеї фільму до його реалізації та прокату в кінотеатрах по всій Україні, скажу чесно – це було не легко і часом дуже стресово, але якщо ви запитаєте мене «чи хочу я це повторити в майбутньому?», я відповім «Так! 1000 разів так!». Як звучить пісня з дитинства: «професій багато, але прекрасніше за всіх кіно, хто в цей світ потрапив – навіки щасливий став», і нехай шлях до цього щастя пролягає через нерви та безсонні ночі, але на фіналі ти розумієш, що це саме той момент, коли здійснилася мрія. Дякую всій команді та акторам за ваш талант і працездатність, ви моє велике кохання, – підсумувала перед переглядом фільму продюсер Валерія Гуза.

Що ж, світ змінюється – це правда, але що б з ним не відбувалося, у ньому завжди є місце добру, любові та дивам! Не вірите? Подивіться «Справжній Санта». Ця зворушлива картина з 5 новел про кохання у всіх його проявах – зарядить гарним настроєм, оптимізмом та мотивацією на весь наступний рік!

З 13 січня у всіх кінотеатрах України! Новорічна романтична комедія «Справжній Санта»: