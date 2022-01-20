Скільки заробляють кіберспортмени та інші факти про кіберспорт

Як стати професійним кіберспортсменом? Скільки можна заробити у цій професії та як потрапити у великий кіберспорт? Про це та багато іншого ексклюзивно для Нового каналу розповів Олександр «Enkanis» Поліщук — талант (коментатор) WePlay Esports, флагманської компанії кіберспортивної групи WePlay Holding, яка організовує видовищні кіберспортивні турніри

Чим відрізняється кіберспортсмен від геймера?

— Підходом до ігор як до роботи. Бути кіберспортсменом – займатися професійною діяльністю та отримувати за це гроші. Бути геймером – грати у вільний час та отримувати ендорфіни. Кіберспортсмен – це геймер, який полюбив змагання та вибрав шлях постійного вдосконалення майстерності в одній дисципліні.

У якому віці треба починати грати, щоби вийти на професійний рівень?

— Що раніше, то краще! Хоч би як банально звучало, у цьому питанні наша сфера мало чим відрізняється від будь-якого іншого виду спорту. Багато кіберспортивних історій починаються з віку 10-12 років, коли поріг входження в більшість ігор вже можна переступити і задуматися про серйозне. До 16 років можна отримати міцного гравця, який, маючи правильну мотивацію та поставлений тренувальний процес, до повноліття переросте на кіберспортсмена. Закінчуються кар’єри, як правило, після 30 років: змінюються життєві пріоритети, мотивація перенаправляється в інше русло.

Яка техніка потрібна кіберспортсмену?

— Необхідний потужний персональний комп’ютер, що відповідає сучасним стандартам монітор, гарнітура з мікрофоном, зручні мишка та клавіатура.

Чи обов’язково знання англійської мови в цій професії?

— Так, як і для всіх інших.

Як молодому таланту потрапити до команди мрії?

— У всіх дисциплінах є вбудовані платформи (ліги), граючи на яких можна потрапити на радар до інших гравців, тренерів або скаутів. У наш час, якщо ти граєш краще за основну масу гравців, за тебе говорить внутрішньоігрова статистика, і це неодмінно відзначать. Багато професійних організацій зараз займаються вихованням академій, куди можуть подати заявку всі охочі, що підходять за вступними параметрами. Наша компанія проводить WePlay Academy League – регулярний чемпіонат серед найсильніших академій світу з дисципліни CS:GO. Цей турнір – найкращий трамплін для молодих кіберспортсменів віком від 16 до 20 років. До речі, третій сезон WePlay Academy League розпочався 3 січня.

Як проходять тренування кіберспортсменів? Скільки годин на день потрібно присвячувати відточенню майстерності?

— Можна розбити тренувальний процес на два блоки – індивідуальний та груповий. Перший має на увазі постійне вдосконалення механік обраної дисципліни: стрілянина, рух, гранати в CS:GO, гра за різних героїв у Dota 2, вивчення карт, взаємодія предметів, окремих позицій, перегляд записів інших гравців. Все це веде на краще розуміння мікромоментів не тільки своєї гри, а й супротивника.

Другий блок – робота з командою та тренером. Налаштування під певних суперників, розбір стилів, карток, безпосереднє тренування проти різних колективів. Активний тренувальний табір може тривати 6-8 годин і більше на день.

Який шлях треба подолати, щоб дійти, наприклад, The International?

— Як я вже зазначив – багато грати і постійно вдосконалюватися, завжди думати про те, як стати кращим за інших. На The International не лише грали, а й вигравали хлопці, які не мають тонни досвіду з ігор у різних професійних командах та академіях. Проте такі випадки є унікальними, у кожного свій шлях.

У подібних змаганнях зазвичай значні призові фонди? Як вони формуються?

— Існують фіксовані призові фонди, в які можуть вкладатися організатори турніру та творці гри, а також гібридні. Останні цікаві тим, що, крім фіксованої суми, глядачі мають можливість їх поповнити шляхом придбання внутрішньоігрових колекційних предметів.

Чи потрібно командам платити за участь у турнірі?

— У деяких дисциплінах існують франшизні ліги, які мають у вимогах регулярний внесок за участь. Але ця практика не поширена широко.

Які дисципліни найтоповіші та найприбутковіші в кіберспорті?

— Часто це залежить від регіону, в якому певна гра може бути популярнішою серед населення та привабливішою для інвесторів та спонсорів. League of Legends, Dota 2, CS: GO, Valorant – в авангарді.

Скільки заробляють кіберспортсмени?

— Контракти топових гравців можуть бути в межах від сотень тисяч до кількох мільйонів доларів. Тут заробіток залежить від того, як багато людина працює.

Вважають, що кіберспорт – тільки для хлопців. Чи це правда?

— Так прийнято вважати тому, що спочатку вибірка чоловіків у цій сфері була більшою. Найуспішнішою у цій справі є Саша Хостін, більш відома під нікнеймом Scarlett – канадська кіберспортсменка, чемпіонка світу зі StarCraft 2. У 2016 році вона потрапила до Книги рекордів Гіннесса. З кожним роком все більше дівчат приходять в індустрію, і це чудово!

Три аргументи для батьків: чому добре, якщо дитина захоплена комп’ютерними іграми.

— По-перше, як будь-яка інша сфера, ігрова індустрія може дати йому роботу. По-друге, ігри є частиною соціалізації дитини. Комп’ютерна гра не обов’язково переростає у залежність, це чудовий інструмент виховання позитивних якостей. При належній увазі з боку батьків, звісно. Робота в команді, повага до товаришів, лідерство, комунікабельність – лише початок зі списку скілів, важливих у будь-якій сфері діяльності. І, по-третє, ви можете пограти з ним! Чи це не чудово у побудові довірчих взаємин з підлітком?