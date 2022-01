Кім Кардаш’ян ображена заявою Каньє Уеста про те, що їхніх дітей виховують камери та няні

Кім не в захваті від нового треку Каньє «Eazy». І на те є причини!

Якщо ви пропустили це, Каньє Вест випустив свою нову пісню Eazy з The Game, і йому було що сказати. У тексті Каньє згадав про спільне виховання своїх дітей з Кім Кардаш’ян — і натякнув, що за ними спостерігають камери та няні.

«I watched four kids for like five hours today

I wear these Yeezy boots everywhere, even in the shower today

I got love for the nannies, але real family is better

The cameras watch the kids, y’all stop takin’ the credit

Noncustodial dad, I bought the house next door

What you think the point of really bein’ rich for?»

Переклад:

«Сьогодні я спостерігав за чотирма дітьми близько п’яти годин.

Я ношу ці черевики Yeezy скрізь, навіть сьогодні у душі.

Я люблю нянь, але справжня сім’я краща

Камери спостерігають за дітьми, ви всі, припиніть приписувати собі заслуги

Тато без опіки, я купив будинок по сусідству

У чому, на вашу думку, сенс дійсно бути багатим?»

Очевидно, Кім «ображена» такими словами, і джерело повідомило журналу People, що «для Каньє те, що сталося, було ударом нижче пояса, якщо він почати звинувачувати Кім у тому, що у неї є няні. Багато її друзів теж не вважають це правильним».

Інсайдер також додав, що «не дивно, що вона має нянь. У неї четверо дітей. Кім живе своїм життям. Вона поєнує свою кар’єру та свої побачення».

Читай: Нові фото Кім Кардаш’ян в бікіні: життя продовжується, не дивлячись на сварки з Каньє Вестом (фото)

Крім того, «[Кім] дуже ранить той факт, що він продовжує виставляти напоказ їхні стосунки та їхню опіку перед усім світом. Вона вважає, що це єдине, що повинно залишатися святим, і не варто перетворювати все на цирк, що, на її думку, Каньє і робить».

У той час як Каньє досить голосно говорив про свій розрив із Кім (особливо останні кілька днів через вечірку на честь дня народження Чикаго), вона мало говорить про їхнє розлучення. Тим не менш, модель відверто прокоментувала розрив під час останнього сезону «Keeping Up with the Kardashian», сказавши своїм сестрам: «Я просто думаю, що він заслуговує на когось, хто підтримає кожен його рух, слідуватиме за ним всюди і переїде у Вайомінг. Я не можу цього зробити. У нього має бути дружина, яка підтримує кожен його крок, мандрує з ним і все робить, а я не можу. Я почуваюся чортовою невдахою. Це мій третій шлюб. І я не можу навіть думати про це. Я хочу бути щасливою».

