Серіали на основі реальних подій – слабкість багатьох кіноманів. Адже цікавіше дивитися, коли знаєш, що історя не вигадка. Шукаєш, що б подивитися на вихідних? Пропонуємо тобі ТОП-5 серіалів від Netflix на основі реальних подій.

«Помаранчевий – хіт сезону»

Жіноча в’язниця у США… Місце не з найкращих, тому про нього не прийнято говорити. Але відбувши свій термін в одній з таких, американка Пайпер Керман не змогла не поділитися своєю історією. На основі її автобіографічної книги Netflix і зняв серіал. Пайпер Керман провела рік у в’язниці Коннектикута за звинуваченням у тому, що везла гроші для хабаря нігерійському наркобарону. Як живуть жінки у в’язниці? Які вони мають проблеми та як їх вирішують?

«Корона»

Жити у королівській родині – це не лише про привілеї, які дають гроші та статус, а й про зобов’язання, виклики та заборони. Недивно, що Меган Маркл у ролі герцогині довго не витримала. А уяви, наскільки важко бути королевою Великої Британії, особливо, коли тобі трошки за двадцять. «Корона» розповідає про життя королеви Єлизавети II і про історію Великобританії від часу її правління. Що відбувається за зачиненими дверима Букінгемського палацу? Які інтриги плетуться у королівській родині? Тут ти дізнаєшся, як спосіб життя доводиться вести королеві Єлизаветі II та з чим справлятися тоді та сьогодні.

«Нарко»

Що може більш реальним для кінематографу, ніж наркокартель? Кримінальна драма «Нарко» присвячена легендам у світі наркоринку XX століття: мексиканцю Пабло Ескобару та братам Хільберто Родрігесу та Хосе Мігель Орехуело, які заснували картель Калі в 70-ті роки. Перший сезон розповідає про протистояння Ескобара та агента управління боротьби з наркоторгівлею Стіва Мерфі, який хоче посадити наркобарона за ґрати.

«Блиск»

Оригінальна назва серіалу звучить як «Glow» і розшифровується як «Gorgeous Ladies Of Wrestling». Так-так, це історія про жіночу лігу реслінгу, яка створювалася у США у 80-ті роки минулого століття. Тоді жінки прагнули довести, що можуть займатися усім, що роблять чоловіки. Реслінг став одним зі способів це зробити. Одного разу безробітна акторка Рут Вайлдер проходить кастинг та стає зіркою телевізійного шоу про жіночий реслінг. Рут не дуже хороша акторка, яка частенько переграє на рингу. Через це вона має купу проблем з режисером шоу Семом Сільвія. Але їй таки вдається стати справжньої зіркою-реслеркою, коли її краща подруга, а тепер суперниця по рингу Деббі Іган дізнається, що Рут – коханка її чоловіка. Що може бути кращим для рейтингу, ніж жіноча бійка?

«Мисливець за розумом»

Ну і куди ж без маньяків?Серіал «Мисливець за розумом» знятий за мотивами книги «Мисливці за розумами: ФБР проти серійних вбивств». Її написали два агенти ФБР і фахівці з кримінальної психології. За сюжетом, два агенти ФБР, які опитують вбивць у в’язниці, і на основі цієї інформації створюють практичний посібник для розкриття найскладніших злочинів.

Фото: IStock