«Греммі-2022» відбудеться вже зовсім скоро! Мерщій читай матеріал, аби дізнатися нову дату проведення музичної премії та ім’я ведучого

Щорічно американська Національна академія мистецтв та науки звукозапису (NARAS) проводить масштабну премію «Греммі», щоб нагородити найкращих представників музичної індустрії. Переможців обирають шляхом голосування активних членів NARAS, серед них: імениті артисти, музиканти, продюсери, студійні звукоінженери та інші професіонали зі світу звукозапису. «Греммі» є найвищою нагородою в світі музики, вона концептуально схожа на «Оскар» у кінематографі та «Еммі» в телевізійній сфері.

«Греммі-2022»: дата проведення

Коли відбудеться «Греммі-2022»? Цим питанням задавався кожний, хто хоч трохи стежить за світом музики. За планом, 64-а церемонія нагородження мала пройти 31 січня, проте через поширення нового штаму коронавірусу організатори вирішили перенести захід на невизначений термін.

З того часу, як Національна академія мистецтв і науки звукозапису оголосила про перенесення музичної премії, минуло декілька тижнів. Шанувальники «Греммі-2022» з нетерпінням чекали, коли оголосять нову дату проведення церемонії. І нарешті їхнє очікування добігло кінця! У ніч із 18 на 19 січня стало відомо, що премія «Греммі-2022» відбудеться 3 квітня.

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«Греммі-2022»: місце проведення

Перенесення дати проведення «Греммі-2022» — далеко не всі сюрпризи від організаторів музичної премії. Так, повідомляється, що вперше в історії існування конкурсу церемонія нагородження відбудеться в Лас-Вегасі (штат Невада, США). Заповітні статуетки у вигляді грамофона вручать на стадіоні MGM Grand Garden Arena, що розрахований на 17 000 місць. 64-а церемонія нагородження музичної премії «Греммі-2022» транслюватиметься у прямому ефірі на телеканалі CBS.

«Греммі-2022»: що відомо про ведучого

Окрім дати проведення, організатори премії «Греммі-2022» повідомили ім’я ведучого головної музичної ночі світу. Ним став Тревор Ной – південноафриканський комік та актор, номінант премії «Еммі». З вересня 2015 веде сатиричну телевізійну передачу The Daily Show.

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Фото – Getty Images, @recordingacademy

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