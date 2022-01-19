Дуже гаряче! У Богдана Буше та Віки Маремухи роман
Щоправда, знову на екрані, тож за подружнє життя Вікі переживати не варто! Цього разу блогери, які вперше зустрілися на знімальному майданчику серіаліті «Київ вдень та вночі» (Новий канал), зіграли закохану пару у фільмі «Любов і блогери».
Глядачам Нового каналу ця парочка глибоко запала в душу ще в 2016 році. Пристрасть, що вирувала між Богданом та Вікою, відчувалася навіть через екрани телевізорів. Спекотні поцілунки, відверті зізнання, бурхливі сварки та не менш емоційні примирення – це була справді вибухова суміш!
Читай: Богдан Буше зізнався, чому відписався від усіх акторів «Київ вдень та вночі»
Тому, коли у трейлері фільму «Любов і блогери» уважні глядачі побачили кадри поцілунків Богдана та Віки, стало зрозуміло – ця парочка ще задасть жару на екранах.
Проте через стільки років особисте життя обох блогерів кардинально змінилося: Богдан на момент зйомок був у серйозних стосунках, а Марі взагалі у 2021 році вийшла заміж. Як це вплинуло на знімальний процес, Віка відверто розповіла Новому каналу:
— Богдан, як я часто кажу, мій одвічний партнер. Дякую Новому каналу та серіаліті «Київ вдень та вночі», які нас посватали, здається, на все життя (сміється). З Богданом мені дуже комфортно зніматися! Правда, він не захотів цілуватися з язиком, бо в нього тоді була дівчина. Тому ми цілувалися по-кіношному. А взагалі я Богдана, як партнера, дуже люблю та поважаю. Мені з ним суперкомфортно!
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Зізналася Віка Марехмуха і про те, як на сцени з поцілунками відреагував її коханий Луї:
— Насправді мій чоловік знає Богдана особисто. І принаймні мені каже, що не ревнує. Думаю, Луї просто змирився, він розуміє: якщо я хочу продовжувати зніматися в кіно, повинна бути готова до різних ролей та сцен.
Фільм, у якому Богдан та Віка знову приміряли роль закоханої пари – «Любов і блогери» – вийде на екрани кінотеатрів вже 20 січня. А незабаром на YouTube Нового каналу вийде «Предметка» з Богданом Буше (Шелудяком), в якій він розповість, чому розлучився зі своєю дівчиною, чи стала краще цілуватися Віка Маремуха та інші подробиці зйомок та особистого життя. Тож слідкуйте за новинами у соцмережах Нового каналу!
Читай також:
Ексклюзив! Аня Трінчер вперше з’явилася на публіці з новими грудьми (ФОТО)
Блогери з фільму «Любов і Блогери»: як їх знайти в соцмережах