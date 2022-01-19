Чим актори «Стоп-Земля» займаються після зйомок у фільмі?

Виконавці головних ролей Маша Федорченко, Саша Іванов та Яна Ісаєнко розповіли, чи планують продовжувати акторську кар’єру

Фільм «Стоп-Земля», інформаційним партнером якого є Новий канал, став путівкою у велике кіно для багатьох акторів-початківців. Дехто вже мав досвід роботи з камерою, окрім того підлітки отримували його в унікальній лабораторії, організованій режисеркою Катериною Горностай та командою фільму. Вона дала свої плоди — влітку 2021-го колектив отримав перемогу в номінації «Найкраща акторська робота» на ОМКФ. Зупинятися на досягненому актори не збираються.

— Зйомки у фільмі «Стоп-Земля» не були моїм першим акторським досвідом – батьки працювали і працюють у сфері кіно, і в мене вже було кілька ролей. Але «Стоп-Земля» – це точно найважливіша акторська робота. У нашій лабораторії я отримав чудові навички та інструменти, які, відчуваю, дали мені неабиякий буст, — розповів виконавець однієї з головних ролей Саша Іванов. — Після «Стоп-Землі» в мене була ще одна робота, якою, сподіваюся, скоро зможу поділитися. А восени 2021 року нам із Машею Федорченко пощастило потрапити на ірландський Subtitle – міжнародний кінофестиваль кастинг-директорів та акторів. Я вирішив, що акторський шлях стане однією з площин, у яких буду намагатися розвиватися.

До речі, Маша Федорченко, для якої «Стоп-Земля» стала дебютом, уже отримала свою першу персональну акторську нагороду — стала лауреаткою «Кінокола» у номінції «Найкраща акторка».

— Зараз вчуся на акторку, аби більше вміти і отримати трошки більший шанс на те, що мій акторський досвід не закінчиться на «Стоп-Землі» та студентських фільмах, — зізналася акторка. — Поки рухаюся нормально.

А ось Яна Ісаєнко, яка зіграла найкращу подругу Маші, не ставить акторство на перший план.

— Це не був мій перший акторський досвід, але вперше я грала одну з головних ролей. Дуже люблю кіно, і мені б хотілося бути до нього дотичною, але наразі не бачу свою кар’єру як актриси, — сказала вона. — Хочеться розвиватися з різних сторін, займатись всім, що цікаво, і де є шанс проявити себе. Проте буду шукати проєкти, які зачіпають.

Для довідки:

«Стоп-Земля» — фільм режисерки Катерини Горностай про підліткову закоханість і дружбу, моменти дорослішання та прийняття себе. Головні ролі в ньому зіграли непрофесійні актори-підлітки, які два місяці навчалися в унікальній акторській лабораторії. Кінострічка вже отримала престижні нагороди — «Кришталевого ведмедя» від Юнацького журі програми Berlinale Generation 14plus на Берлінському міжнародному кінофестивалі, головний приз німецького Fünf Seen Filmfestival, а також Ґран-прі, «Золотого Дюка» і перемогу в номінації «Найкраща акторська робота» на ОМКФ-2021 і перемогу в п’яти номінаціях премії «Кіноколо», серед яких — «Найкращий повнометражний ігровий фільм».

Побачити фільм «Стоп-Земля» на великих екранах ви зможете з 20 січня 2022 року.