Нові фото Кім Кардаш’ян в бікіні: життя продовжується, не дивлячись на сварки з Каньє Вестом (фото)

Кім Кардаш’ян любить себе та часто викладає гарячі фото на радість собі і фанатам

Не зважаючи на важкий період в житті, робить вона це і зараз. Кім виклала фото у спокусливому бікіні з Багамських островів, де зараз відпочиває зі своїм новим бойфрендом Пітом Девідсоном. І здається, що виглядає вона щасливою, радісною та сексуальною. Чому ж тоді складний період, запитаєш ти?

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Нещодавно її екс-чоловік Канье Вест дав інтерв’ю Youtube-каналу Hollywood Unlocked та в ньому звинуватив Кім, що вона не дає йому бачитися з дітьми. Про це пише DailyMail. Він навіть зізнався, що вдарив свого фаната через те, що не зміг потрапити на День народження до своєї 8-річної доньки, адже наче «охорона Кім його не пустила». Крім цього репер розповів, що Кім ще й не пустила його на вечірку до 4-річної дочки.

Але ж Кардаш’ян всі звинувачення відкидає. Вона розповіла виданню, що всі ці слова Каньє обурили її та вразили. За словами зірки вона завжди дозволяє бачити йому дітей, коли він хоче їх забрати або просто приїхати. Що ж до того, що охорона не пускає Веста в будинок – Кім просто намагається встановити кордони, щоб Каньє не приходив до неї, коли йому заманеться.

Як пам’ятаєм, американський репер Каньє Вест зізнався, що зраджував Кім Кардаш’ян, не дивлячись на шлюб та спільних дітей. Про це артист фактично заявив у своїй пісні Hurricane з нового альбому Donda. Тепер же артист і далі продовжує робити зізнання у своїх текстах.

Фото – Getty Images

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