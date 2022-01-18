Дантес і Дорофеєва повторили фото 2017 року: навіть без білизни (Фото)

Український артист Володимир Дантес любить епатувати та викладати контент, який викликає бурну реакцію у підписників

На цей раз Дантес виклав фото разом зі своєю коханою дружиною Надєю Дорофеєвою з відпочинку у Мексиці. На першому плані знімка стоїть Надя у купальнику та халаті, а на задньому – зовсім голий Вова. При цьому всі інтимні місця прикриті тільки рукою Наді та наліпкою із текстом, яка, до речі, з’явилась не одразу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dantes (@vladimirdantes)

Спочатку Дантес викладав фото без наліпки, але хтось поскаржився на його публікацію та Instagram декілька разів видаляв її. Проте Володимир наполегливий – виклав знімок і втретє. 🙂

До слова, схоже фото вже є в стрічці Дантеса у 2017 році.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dantes (@vladimirdantes)

Надя Дорофєєва: досьє на зірку і цікаві факти

І в обох випадках знімки викликали обурення Instagram-користувачів. Мовляв, «як же можна викладати фото без білизни»? Але, звичайно, є й ті, хто відреагував на публікації нормально і навіть із захватом: «Ніколи не перестану дивуватися тому, що людям не начхати що роблять інші», «Ось вона Мексика! Очистився так би мовити і скинув усе зайве», «Хулігани! А мені подобається».

А як тобі такі фоточки Дантеса та Дорофеєвої?

Фото – Instagram

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