Блогери з фільму «Любов і Блогери»: як їх знайти в соцмережах

З 20 січня у кінотеатрах стартує фільм «Любов і Блогери»: про блогерів, життя та кохання. Нагадаєм, що історі розповідає про історію містечка Кагаплик, якому скоро настане повний «гаплик»: знову вибори, знову корумпований мер, знову одне й те саме… Виправляти «мерську репутацію» приїжджають п’ятеро зірок Instagram. На них будуть чекати пригоди «на всю голову», реальна змова і, звичайно, історія справжнього кохання!

Звичайно, що до перегляду або після тобі стане цікаво, хто ж грає у фільмі та як їх знайти у соцмережах? Новий канал вже підгтотував список для тебе! Як знайти блогерів та акторів у соцмережах, з фільму «Любов і Блогери» – читай далі.

У фільмі зіграли:

Вадим Новіцький (@vadiknovitskii)

Ведучий веселих заходів , капітан команди Ліги Сміху «30+», має більше 6 тисяч підписників у Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вадик Новицкий (@vadiknovitskii)

Ольга Сумська @olgasumska

Українська акторка і телеведуча, Заслужена та Народна артистка України. Має більше 700 тисяч підписників у Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

Назар Задніпровський @nazarzadneprovskii

Український актор театру, кіно та дубляжу. Свої соцмережі веде не дуже активно, але в нього нереальна енергетика та харизма.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Назар Заднепровский (@nazarzadneprovskii)

Катерина Кістень (https://www.facebook.com/kissokaziya)

Українська акторка театру, кіно та телеведуча. В Instagram її немає, проте активно веде свій Facebook, де розповідає про своє звичайне та акторське життя.

Іван Кухарчук (@vanya_kyharchyk)

Ведучий, учасник Ліги сміху 4 та 5 сезонів. Має більше 7 тисяч підписників у Instagram. Розповідає про свою роботу, показує яскраві моменти свого життя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ваня Кухарчук (@vanya_kyharchyk)

Інна Приходько (@ukrainnochka)

Акторка театру і кіно, ведчу свят та пародистка. В Instagram має більше 6 тисяч підписників. Розповідає про своє акторське життя та знімає смішні пародії.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Inna Prihodko (@ukrainnochka)

Анатолій Зіновенко (https://www.facebook.com/anatoly.zinovenko)

Український актор театру, кіно та дубляжу. У його доробку багато яскравих ролей у відомих серіалах.

Тетяна Зіновенко (https://www.facebook.com/t.zinovenko)

Дружина актора Анатолія Зіновенко. Також акторка кіно і театру та дубляжу. Її ролі – не менш яскраві, ніж в чоловіка. Фото у соцмережі ділиться не дуже активно, проте її часто відмічають, тому на сторінці Тетяни можна побачити багато яскравого.

Георгій Делієв (@delievgeorgiy)

Відомий український актор, режисер, художник, музикант, художній керівник та засновник театру «Маски-шоу». Ділиться фото з особистого життя та роботи, як у фейсбуці, так і в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Georgiy Deliev (@delievgeorgiy)

Тамара Яценко (https://www.facebook.com/supertamaraaramat)

Відмова українська акторка театру та кіно. Найчастіше грала та грає у комедійних фільмах. Від неї завжди йде позитивна енергетика та приємний вайб.

Світлана Махнічева (https://www.facebook.com/sweetlanka.mahnicheva)

Блогерка, українська журналістка, відома під своїм гумористичним образом Хапуги Лариси.

Ірина Кудашова @irinaa_kudashova

Молода українська акторка, стала відома після ролі у телесеріалі «Школа». Зараз активно веде свої сомережі, в тому числі Instagram, де має більше мільйона підписників.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ира Кудашова (@irinaa_kudashova)

Богдан Шелудяк (@bushe8)

Український актор та блогер. Став відомий після серіаліті «Київ вдень та вночі» (Новий канал). Активно веде свої соцмережі, має більше мільйона підписників в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Богдан (@bushe8)

Анна Алхім (@alkhim.anya)

Українська скандальна інста-блогерка. Часто вступає в сварки з іншими блогерками через що її сторінку часто блокують. Зараз в Ані вже п’ята за рахунком сторінка в Instagram, яка налічує близько 100 тисяч підписників.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Моя 5 юбилейная страничка???? (@alkhim.anya)

Анна Трінчер (@annatrincher_official)

Українська акторка та співачка, представниця України на «Дитячому Євробаченні 2015». Стала відома загалу після ролі у серіалі «Школа». Зараз активно веде свої соцмережі, має майже два мільйони підписників в Instagram. Нещодавно зробила собі пластичну операцію зі збільшення грудей.

Ксюша Манекен (@maneken007)

Скандальна українська блогерка. Відома своїми відвертими, проте естетичними фото, сварками з іншими блогершами та скандальною темою ескорта. Проте не зважаючи на епатажні теми в її житті, її сторіс та фото викликають задоволення.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксюша Манекен (@maneken007)

Роман Свечкоренко (@svechkorenko)

Блогер, учасник другого сезону шоу «Холостячка». Пише про своє життя та психологію. Має більше 900 тисяч підписників.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Роман Свечкоренко???? Психология???? (@svechkorenko)

Віка Маремуха (@vicky_mare)

Українська модель, акторка та телеведуча. Фіналістка шоу «Супермодель по-українськи» 2 сезон (Новий канал). В блозі пише про своє життя та викладає естетичні фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Mare (@vicky_mare)

Євген Білозеров @jack_belozerov

Український актор, ведучий, приймав участь у «Фабрика зірок-4» (Новий канал). Зараз в його Instagram більше 400 тисяч підпісників.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Белозеров (@jack_belozerov)

Крістіна Остапчук @kristygor

Друга дружина ведучого Володимира Остапчука, блогерка. Має більше 100 тисяч підписників у Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от kristygor (@kristygor)

Олександр Волошин @voloshyn_xx

Скандальний тікток та інстаграм блогер. відомий тим, що подарував підписниці iPhone, а потім відібрав його. Хлопець та наречений співачки Анни Трінчер.

Володимир Остапчук @vova_ostapchuk

Український телеведучий та ведучий свят. Має більше 500 тисяч підписників у Instagram. В блозі розповідає про свою роботу та особисте життя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Анастасія Єлісєєва @eeeeliseevna

Інстаграм-блогерша. Має більше 200 тисяч підписників, знімає комедійні ролики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ЕЛИСЕЕВА (@eeeeliseevna)

Ольга Філова @fileva_oli

Українська блогерша. Веде Instagram та TikTok сторінки. Знімає контент комедійного характеру та показує своє життя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФІЛЬОВА ОЛЮШКА (@fileva_oli)

Богдан Осадчук @osadchukbogdann

Молодий український актор та модель. Став відомим завдяки серіалу «Школа».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bogdan Osadchuk (@osadchukbogdann)

Шенді @shendi.wow

Юний український блогер. Приймав участь у шоу «Діти проти зірок» (Новий канал).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SHENDI (@shendi.wow)

Вадим Бжезинський (PAVA) @pava_vb

Переможець 7 сезону «Мастер Шеф». На своїй сторінці публікує смачні та гарні рецепти, а також просто пише про своє життя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вадим Бжезинский Пава(Pava) (@pava_vb)

Олександра Заріцька @kazka.band

Фронтвумен, солістка укранського гурту KAZKA. Неймовірно гарно співає, активно веде свої соцмережі. Нещодавно схуднула на 20 кг і тепер постить багато сексуального контенту (в гарному сенсі цього слова).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KAZKA (@kazka.band)

Микита Будаш https://www.facebook.com/nikita.budash

Музикант в українському гурті KAZKA.

Дмитро Мазуряк @dmytro_mazuriak

Музикант в українському гурті KAZKA.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитро Мазуряк (@dmytro_mazuriak)

Баба Агонь @babaagon777

Українська блогерша, авторка комедійного контенту. Має більше 10 тисяч підписників.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от люблю себя до слез???? шальная???? (@babaagon777)

Саша Гангстер @sasha__gangster

Український блогер, має більше 85 тисячі підписників в Instagram. Створює відео комедійного жанру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от БІЛИЙ NIGGA (@sasha__gangster)

Онучка бабушки «Яке кончене» @natidomini

Блогерша, онучка відомої бабусі-мема «Боже, яке кончене». Сама ж онучка – Наташа комедійна артистка. Має більше 60 тисяч підписників в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ната Доминская (@natidomini)

Фото – Instagram

Читай також:

Анна Трінчер зробила груди: Топ-5 новин шоубізнесу за вихідні (Фото)

Маша Єфросініна оголилася у новій фотосесії та розповіла, як навчилася любити своє тіло