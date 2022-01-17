Євробачення 2022: Україна розпочала прослуховування на нацвідбір

Як повідомили MUZVAR, у креативному просторі співачки Tayanna «My dream space» сьогодні 17 січня стартували прослуховування потенційних учасників фіналу Нацвідбору на «Євробачення-2022».

Серед учасників – GORIM!, Michael Soul, Анця, Віктор Романченко та інші. Попередній список кандидатів ми вже публікували раніше.

Відомо, що на прослуховуванні присутні музичний продюсер Відбору – Михайло Кошевий та продюсер трансляції телевідбору Олексій Гончаренко.

Це означає, що зовсім скоро ми дізнаємося повний список фіналістів Нацвідбору на «Євробачення-2022». А вже 12 лютого визначиться, хто представлятиме цього року Україна на пісенному конкурсі у Турині. Італія у травні.

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