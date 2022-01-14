Найкращі вихідні: дивитися офіційний трейлер

Вийшов другий трейлер фільму «Найкращі вихідні» – це спільний проект Atlas Weekend та FILM.UA Group. В українських кінотеатрах стрічка з’явиться з 2 лютого 2022 року

У новому відео герої фільму приїздять до Києва і у кожного з них свої плани на вихідні. Наприклад, Ганс (Еліас Райхерт) прилітає з Мюнхена аби завоювати серце Ольги (Дар’я Петрожицька) – менеджерки фестивалю Atlas Weekend. Чи вдасться йому це зробити, якщо дівчина навіть не розуміє хто він такий?

Хлопці з Кривого Рогу (Олександр Рудинський, Максим Девізоров, Максим Кириченко, Валерій Морозов) приїжджають до Києва у пошуках справжніх киянок, проте у долі на них зовсім інші плани. До того ж, через деякі події, їхня дружба опиняється під загрозою.

Для Аліси (Аліна Чебан) події на фестивалі стають переломним моментом у стосунках з батьками. Завдяки знайомству з героєм Богдана Осадчука, вона розуміє, що потрібно цінувати тих хто поруч, а не переслідувати дитячі ілюзії.

Найбільше щастить Лесику (Тарас Денисюк), який після сварки з сестрою Мірою (Наталія Бабенко), за допомогою однієї з українських співачок, пробирається на фестиваль і потрапляє за куліси, де він знайомиться з улюбленими артистами, а декому навіть зізнається в коханні.

Цього лютого всіх об’єднає музика, фестиваль і любов.

Також, глядачі зможуть побачити на екранах зіркові камео: VERKA SERDUCHKA & band, alyona alyona, The HARDKISS, Onuka, Артем Пивоваров, Олексій Дурнєв та ще кілька неочікуваних зірок, чиї імена продюсери тримають у секреті.

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