Новий канал вивчив хронологію подій та зібрав усі подробиці інциденту

Американський репер Каньє Вест, який розлучається з реаліті-зіркою Кім Кардаш’ян після 10 років стосунків, опинився в центрі скандалу. Артист побив фаната на вулицях Лос-Анджелеса (США). Онлайн-таблоїду TMZ вдалося отримати відео інциденту, й воно за лічені години розлетілося Мережею. Розповідаємо всі подробиці гучної бійки колишнього чоловіка Кім Кардаш’ян із шанувальником.

Всього дві літери: Каньє Вест офіційно змінив ім’я

Каньє Вест побив фаната на вулиці: подробиці

Інцидент стався у середу, 12 січня. Повідомляється, що близько 3 години ночі Каньє Вест виходив з ресторану Soho Warehouse, де на нього чекала невелика група шанувальників. Вони без зупинки фотографували репера, і той зробив їм зауваження, дорікнувши, що вони не розуміють, які труднощі він зараз переживає (нагадаємо, що після розлучення з Кім Кардаш’ян артист не припиняє спроб її повернути).

Один із фанатів відповів Каньє, що всі стикаються з сімейними проблемами, і йому не варто «роздмухувати з мухи слона». Ці слова вивели з себе Каньє Веста, і він накинувся на чоловіка з кулаками. Репер завдав шанувальнику один удар по голові та два – по шиї, після чого той упав і забився об асфальт.

Читайте між рядків: Каньє Вест зізнався, що зраджував Кім Кардаш’ян

За інформацією ЗМІ, передбачувана жертва нападу Каньє Веста на місці події відмовилася від медичного втручання. Проте пізніше чоловік звернувся до відділення невідкладної допомоги, щоб пройти повне обстеження. Наразі поліція Лос-Анджелеса розслідує справу: Каньє Весту загрожує до шести місяців позбавлення волі, якщо правоохоронці доведуть вину репера.

Каньє Вест побив фаната на вулиці: відео інциденту

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SUPER (@super.ru)

На відео знято, як після бійки передбачуваний постраждалий лежить на асфальті, а поряд із ним Каньє Вест виплескує злість на людей зі свого оточення. Ролик починається з криків репера: «Відійди від мене», адресованих жінці, яка відчайдушно намагалася його заспокоїти. Повідомляється, що це двоюрідна сестра Каньє.

Фото: Getty Images

Читай також:

Каньє Вест закрутив роман з новою дівчиною. Хто вона?

Готує наступне покоління: Каньє Вест відкриває свою школу