Нічні зйомки та панічна атака: актори «Стоп-Земля» — про найважчі моменти роботи над фільмом
Головні актори фільму «Стоп-Земля», який вийде в прокат уже 20 січня, розповіли, з якими труднощами зіштовхнулися під час роботи над стрічкою
У фільмі «Стоп-Земля», інформаційним партнером якого став Новий канал, знялися непрофесійні актори-підлітки. Кілька місяців вони займалися в унікальній лабораторії, де готувалися до зйомок — звикали до камер, імпровізували українською та знаходили спільну мову одне з одним. Утім, зйомки кіно — це складний процес, тому труднощів уникнути не вдалося.
Маша Федорченко тримала себе в руках
— Найважче було не починати проявляти нехороші сторони свого характеру під час сильної втоми. Насправді, іноді я бачила, що сцена з партнерами не така, як має бути, не працює через наше виконання — треба було шукати, змінювати. Я не погоджусь, що це через непрофесійність. Адже абсолютно природний процес — пошук форми для викладення змісту, — пояснила вона. — Просто знадобилося трохи часу, аби змогти прийняти, що з першого дублю не завжди виходить.
Яна Ісаєнко боролася з внутрішнім критиком
— Найважчим було не думати, як ти зараз зіграв, вимкнути свого внутрішнього критика. Але Катя (Катерина Горностай — режисерка фільму, — прим. ред.) мені дуже допомагала впоратися з цим. Ну, і нічні зйомки — це також важко фізично і морально, але після слів «зміна закінчилася» були дуже приємні відчуття, — згадує акторка.
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Арсеній Марков відтворював ПТСР
— Мій персонаж переїхав з батьками в Київ, коли на Донбасі почалася війна. Через це в нього є невеличкий психічний розлад, можливо, навіть ПТСР (посттравматичний стресовий розлад). В одній зі сцен мій персонаж переживає панічну атаку, йому стає зле від звуків пострілів. Це цікаво контрастує з тим, що він одягається у стилі мілітарі, на заставці його телефону — документальна фотографія періоду війни у В’єтнамі. Тобто, йому водночас подобається ця естетика, але разом з тим важко це все сприймати, адже життя змінилося через війну. Мені важко далася ця сцена, бо я не зовсім розумів, як відіграти так, щоб виглядало натурально, — каже Арсеній. — Це була не зовсім панічна атака і не зовсім істерика. Мені спочатку здалося, що я зіграв погано, але в результаті все вийшло окей.
Для довідки:
«Стоп-Земля» — фільм режисерки Катерини Горностай про підліткову закоханість і дружбу, моменти дорослішання та прийняття себе. Головні ролі в ньому зіграли непрофесійні актори-підлітки, які два місяці навчалися в унікальній акторськійлабораторії. Кінострічка вже отримала престижні нагороди — «Кришталевого ведмедя» від Юнацького журі програми Berlinale Generation 14plus на Берлінському міжнародному кінофестивалі, головний приз німецького Fünf Seen Filmfestival, а також Ґран-прі, «Золотого Дюка» і перемогу в номінації «Найкраща акторська робота» на ОМКФ-2021 і перемогу в п’яти номінаціях премії «Кіноколо», серед яких — «Найкращий повнометражний ігровий фільм».
Побачити фільм «Стоп-Земля» на великих екранах ви зможете з 20 січня 2022 року.