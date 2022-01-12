Актори Стоп-Земля — про найважчі моменти роботи над фільмом

Головні актори фільму «Стоп-Земля», який вийде в прокат уже 20 січня, розповіли, з якими труднощами зіштовхнулися під час роботи над стрічкою

У фільмі «Стоп-Земля», інформаційним партнером якого став Новий канал, знялися непрофесійні актори-підлітки. Кілька місяців вони займалися в унікальній лабораторії, де готувалися до зйомок — звикали до камер, імпровізували українською та знаходили спільну мову одне з одним. Утім, зйомки кіно — це складний процес, тому труднощів уникнути не вдалося.

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— Найважче було не починати проявляти нехороші сторони свого характеру під час сильної втоми. Насправді, іноді я бачила, що сцена з партнерами не така, як має бути, не працює через наше виконання — треба було шукати, змінювати. Я не погоджусь, що це через непрофесійність. Адже абсолютно природний процес — пошук форми для викладення змісту, — пояснила вона. — Просто знадобилося трохи часу, аби змогти прийняти, що з першого дублю не завжди виходить.

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Арсеній Марков відтворював ПТСР

— Мій персонаж переїхав з батьками в Київ, коли на Донбасі почалася війна. Через це в нього є невеличкий психічний розлад, можливо, навіть ПТСР (посттравматичний стресовий розлад). В одній зі сцен мій персонаж переживає панічну атаку, йому стає зле від звуків пострілів. Це цікаво контрастує з тим, що він одягається у стилі мілітарі, на заставці його телефону — документальна фотографія періоду війни у В’єтнамі. Тобто, йому водночас подобається ця естетика, але разом з тим важко це все сприймати, адже життя змінилося через війну. Мені важко далася ця сцена, бо я не зовсім розумів, як відіграти так, щоб виглядало натурально, — каже Арсеній. — Це була не зовсім панічна атака і не зовсім істерика. Мені спочатку здалося, що я зіграв погано, але в результаті все вийшло окей.

Для довідки:

«Стоп-Земля» — фільм режисерки Катерини Горностай про підліткову закоханість і дружбу, моменти дорослішання та прийняття себе. Головні ролі в ньому зіграли непрофесійні актори-підлітки, які два місяці навчалися в унікальній акторськійлабораторії. Кінострічка вже отримала престижні нагороди — «Кришталевого ведмедя» від Юнацького журі програми Berlinale Generation 14plus на Берлінському міжнародному кінофестивалі, головний приз німецького Fünf Seen Filmfestival, а також Ґран-прі, «Золотого Дюка» і перемогу в номінації «Найкраща акторська робота» на ОМКФ-2021 і перемогу в п’яти номінаціях премії «Кіноколо», серед яких — «Найкращий повнометражний ігровий фільм».