Що ніколи не скаже королева? Список слів, які не використовує королівська родина
Мабуть, всім зрозуміло, що британська королівська родина не може вільно висловлюватися на будь-яку тему. В офіційних колах усі представники монархії повинні готувати свої промови. Але, як виявилося, і у звичайному житті, і на публіці, королеви, королі, принци, принцеси, герцоги та герцогині не можуть використовувати певні слова. Про це розповіла соціальна антропологиня та авторка книги «Спостереження за англійцями: приховані правила англійської поведінки» Кейт Фокс.
Список слів, які не використовує британська королівська родина:
- Туалет. Потрібно казати вбиральня.
- Вибачте, пардон представник королівської родини перепитає вас словом «що».
- Диван. Треба казати софа.
- Вітальня. В англомовну еквіваленті монархи не скажуть living room, лише drawing room.
- Мама. Це смішно, але ви, мабуть таки чули раніше, це лагідне mummy від принца Чарльза, коли він вітає королеву Єлизавету ІІ.
- Духи. Для монархів існує лише аромат.
- Двір. Монарші діти граються на терасі.
- Шикарний. Забудьте про це іронічне слово. В англомовній інтерпретації скажуть smart, маючи на увазі розумний, кмітливий та елегантний одночасно.
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