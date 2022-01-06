Список слів, які не використовує королівська родина

Мабуть, всім зрозуміло, що британська королівська родина не може вільно висловлюватися на будь-яку тему. В офіційних колах усі представники монархії повинні готувати свої промови. Але, як виявилося, і у звичайному житті, і на публіці, королеви, королі, принци, принцеси, герцоги та герцогині не можуть використовувати певні слова. Про це розповіла соціальна антропологиня та авторка книги «Спостереження за англійцями: приховані правила англійської поведінки» Кейт Фокс.

Список слів, які не використовує британська королівська родина:

Туалет. Потрібно казати вбиральня. Вибачте, пардон представник королівської родини перепитає вас словом «що». Диван. Треба казати софа. Вітальня. В англомовну еквіваленті монархи не скажуть living room, лише drawing room. Мама. Це смішно, але ви, мабуть таки чули раніше, це лагідне mummy від принца Чарльза, коли він вітає королеву Єлизавету ІІ. Духи. Для монархів існує лише аромат. Двір. Монарші діти граються на терасі. Шикарний. Забудьте про це іронічне слово. В англомовній інтерпретації скажуть smart, маючи на увазі розумний, кмітливий та елегантний одночасно.

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