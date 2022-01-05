Макс Барських зізнався, як пандемія вплинула його життя

Український поп-виконавець дав інтерв’ю престижному британському виданню Wonderland

Предметом інтересу міжнародного ЗМІ став перший за довгий час англомовний трек-рекордсмен Just Fly. В інтерв’ю британському виданню Макс Барських зізнався, як карантин вплинув на творчу його життя. Він розповів, що його продуктивність не постраждала, але пандемія підштовхнула його багато чого переосмислити:

— У мене з’явилося більше вільного часу, який я провів зі своєю сім’єю та близькими, а також у подорожах, що надихають. Змінилася тематика моїх пісень, переоцінка цінностей. Я перестав поспішати і навчився бути в моменті «зараз», насолоджуватися тим, що оточує мене.

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У розмові з Wonderland Макс торкнувся теми початку творчого шляху та згадав свої перші кроки: «У 12 років я купив диск із програмним забезпеченням для створення музики на комп’ютері – й поринув у його вивчення. Вже в 13 написав свою першу пісню».

Крім того, артист пояснив, чим продиктовані зміни в його кар’єрі та звучанні, що почалися після прем’єри Just Fly. На даний момент він надихається музикою 1950-х – 1960-х років, чистотою та романтикою тієї епохи – і прагне передати схожі відчуття слухачам у своїй новій творчості: лише високі та позитивні вібрації.

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За словами Барських, Just Fly була придумана ще в 2014-му році. Відома авіакомпанія запросила Макса створити їхній саундтрек, але колаборація не відбулася — і пісня на роки залишилася в папці з невиданим матеріалом. Через 7 років інший великий авіаперевізник прийшов зі схожим запитом — і музикант вдихнув у Just Fly нове життя. На щасливий збіг, цей трек і запустив ланцюжок змін у настрої та творчості Барських: він скасував випуск раніше записаного альбому, щоб сісти за написання кардинально нового матеріалу.

Just Fly став не тільки поворотним моментом у кар’єрі Макса, але ще й синглом-рекордсменом. Днями стало відомо, що новорічна версія цієї пісні стала треком, що найбільш завантажується радіостанціями, за тиждень з 13 по 19 грудня за версією TopHit.

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