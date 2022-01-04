Оля Полякова показала своє харчування: пельмені, буряк та салат з майонезом
Українська співачка Оля Полякова показала шанувальникам свою «концертну дієту». На відміну від свого звичайного життя, в гримерці зірці доводиться їсти немало жирної їжі.
Обідній стіл для артистів накрили в гримерці ККЗ «Україна». Його Полякова і показала в сторіз свого Instagram.
Серед частувань можна побачити пельмені, тефтелі, гречку, кілька салатів із зеленню та майонезом, салат з буряком, білий і темний хліб і авокадо.
– Я скоро не влізу в сукню Снігової королеви, – говорить на відео Оля Полякова.
Фото @polyakovamusic
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