Даша Квіткова зняла відео, як приймає душ: еротичні кадри (Фото)

Відома українська блогерка Даша Квіткова показала своїм підписникам пікантні кадри – дівчина зняла відео того, як приймає душ

Кадри з’явилися в Instagram Даші. Вона зняла відео у той момент, коли приймала душ у себе вдома. Проте на знімках блогерка з’явилася повністю оголеною, засвітивши своє тіло зі спини. Також Даша показа, як виглядає вранці без косметики, поки чистить зуби.

Наче відео могло б виглядати просто як ранкова рутина, проте кадри настільки красиві та відверті, що виглядає доволі еротично та гаряче.

Останнім часом Даша досить часто ділиться з фоловерами спокусливими фотографіями, на яких приміряє ефектні образи, які підкреслюють її фігуру. Можливо, це, щоб показати свою форму після пологів, а, можливо, щоб підвищити самооцінку схвальними коментаряти шанувальників. А ви як думаєте?

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