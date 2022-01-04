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Даша Квіткова зняла відео, як приймає душ: еротичні кадри (Фото)

Даша Квіткова зняла відео, як приймає душ: еротичні кадри (Фото)

Відома українська блогерка Даша Квіткова показала своїм підписникам пікантні кадри – дівчина зняла відео того, як приймає душ

Кадри з’явилися в Instagram Даші. Вона зняла відео у той момент, коли приймала душ у себе вдома. Проте на знімках блогерка з’явилася повністю оголеною, засвітивши своє тіло зі спини. Також Даша показа, як виглядає вранці без косметики, поки чистить зуби.

Даша Квіткова зняла відео, як приймає душ: еротичні кадри (Фото)

Наче відео могло б виглядати просто як ранкова рутина, проте кадри настільки красиві та відверті, що виглядає доволі еротично та гаряче.

Даша Квіткова зняла відео, як приймає душ: еротичні кадри (Фото)

Даша Квіткова зняла відео, як приймає душ: еротичні кадри (Фото)

Останнім часом Даша досить часто ділиться з фоловерами спокусливими фотографіями, на яких приміряє ефектні образи, які підкреслюють її фігуру. Можливо, це, щоб показати свою форму після пологів, а, можливо, щоб підвищити самооцінку схвальними коментаряти шанувальників. А ви як думаєте?

 

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Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

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