У мережі з’явилися фото зі зйомок спецепізоду «Гаррі Поттер 20 років по тому: повернення до Хогвартсу»
Цього Нового року в усі оселі, які вірять у диво, повернеться магія світу Гаррі Поттера. Адже вже 1 січня HBO Max покаже особливий фільм «Гаррі Поттер 20 років по тому: повернення до Хогвартсу».
Поттеромани з нетерпінням чекають на вихід спецепізоду та слідкують за будь-якими оновленнями щодо майбутнього фільму. І ось HBO Maxопублікував фото зі святкового знімального майданчику спецепізоду Гаррі Поттера. На знімках можна побачити майже увесь каст франшизи – від трійки головних героїв до персонажів, яких ми бачили у фільмах, але не знаємо їхніх імен.
Ми не можемо стримати сльози, передивляючись ці світлини.
Фото: HBO Max
Читай також:
Зірка «Гаррі Поттера» Руперт Грінт розкрив деталі новорічного спецвипуску
Возз’єднання легендарної акторської родини у трейлері спецвипуску «Гаррі Поттера»