У мережі з’явилися фото зі зйомок спецепізоду «Гаррі Поттер 20 років по тому: повернення до Хогвартсу»

Цього Нового року в усі оселі, які вірять у диво, повернеться магія світу Гаррі Поттера. Адже вже 1 січня HBO Max покаже особливий фільм «Гаррі Поттер 20 років по тому: повернення до Хогвартсу».

Поттеромани з нетерпінням чекають на вихід спецепізоду та слідкують за будь-якими оновленнями щодо майбутнього фільму. І ось HBO Maxопублікував фото зі святкового знімального майданчику спецепізоду Гаррі Поттера. На знімках можна побачити майже увесь каст франшизи – від трійки головних героїв до персонажів, яких ми бачили у фільмах, але не знаємо їхніх імен.

Ми не можемо стримати сльози, передивляючись ці світлини.

Фото: HBO Max

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