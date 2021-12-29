Джаред Лето показав сексуальний прес (ФОТО)

Селебриті похизувався своїм тілом у соцмережі

Не знаємо, що там під Новий рік отримують хороші чи погані дівчата, бо ми так не ділимо. А ось підписниці актора та солістка гурту 30 Seconds to Mars Джареда Лето перед Новим роком отримують свіженькі фото свого улюбленця топлес.

На свій 50-й день народження Джаред Лето вирішив нагадати своїм підписникам, що він завжди залишатиметься к прекрасній формі, та опублікував нову сексуальну світлину. На знімку зірка сидить на стільці в чорних штанях, тримаючи в одній руці святковий тортик, іншою рукою він показує знак «клас», і все це дійство без футболки. Прес Джареда Лето заслуговує на окрему увагу та окремий пост – просто подивіться.

«Дякую за всі побажання на день народження!» – підписав фото актор.

Ми вітаємо Джареда Лето з ювілеєм та дякуємо йому за гарячий контент!

Фото: Getty Images

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