Netflix відповів на заяву Міністра культури України щодо образу українки в «Емілі в Парижі»

Творці проекту дали дипломатичну відповідь на офіційний лист

Нещодавно стрімінговий сервіс Netflix потрапив у скандал через карикатурне зображення українки в четвертій серії другого сезону серіалу «Емілі в Парижі». Обуренню українок не було меж, а тому Міністр культури України Олександр Ткаченко написав лист Netflix. У ньому він виказав свою стурбованість тим, як українців репрезентують у серіалі, який імідж створюють нації, та висловив занепокоєння щодо того, як українців сприйматимуть після побаченого.

Довго на відповідь від Netflix чекати не довелося. Як розповів Олександр Ткаченко у коментарі dev.ua, лист стрімінгу виявився досить формальним.

«Відповідь Netflix на мій лист щодо образу українки в серіалі «Емілі в Парижі» достатньо дипломатична. Подякували за зворотний зв’язок. Але про стурбованість українських глядачів зображенням українки почуто. Домовились, що у 2022 році будемо більш в тісному контакті, аби упередити подібні випадки», — сказав чиновник.

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