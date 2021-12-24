Wellboy зізнався, чому відмовився виправляти картавість у логопеда

Зірка не переймається через особливість своєї вимови

Український співак Wellboy, який здобув популярність після виходу треку «Гуси», зізнався, що сам не захотів займатися з логопедом ще в дитинстві. Про це артист розповів у відео «29 запитань від Люкс ФМ».

Виявилося, що в дитинстві Wellboy часто дражнили за його картавість, але він навчився не ображатися через це.

– Мене раніше це ображало. Бувало, хтось там десь тишком-нишком згадає, що я картавий. Але завжди вмів викручуватися, віджартовуватись. Навіть колись приходив у компанію і казав: «Здарова. Я картавий, просьба – мене не обіжать і не трогать». І потім вставляв якомога більше «р» у свої слова, – розповів співак.

Будучи маленьким, Wellboy намагався виправити свій звук «р» у логопеда, але зрозумів, що йому не подобаються такі заняття.

– У мене мама лікар, ми їздили до логопеда, але мені якось не зайшло. Сказав мамі: «Мам, я не хочу усіх цих мук, каторг». І вона відповіла: «Ну окей, говори, як говориш, всі ж тебе розуміють», – пояснив артист.

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