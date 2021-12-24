TVORCHI записали альбом новорічних хітів (ВІДЕО)

Український гурт TVORCHI представили свій святковий альбом, до якого увійшли найгучніші хіти дуету в новорічному звучанні. Альбом вийшов під назвою HITS New Year Edition. Тиха гра дзвіночків у аранжуваннях, нові мелодії та ритми – альбом занурює в атмосферу свята.

У святковий альбом увійшло п’ять хітів гурту TVORCHI: «Мова тіла», «Не танцюю», «Віч-на-віч», Falling та Bonfire.

– Усі ці пісні ми випускали окремо синглами чи в наших альбомах, а зараз вони зібрані разом у особливому святковому звучанні спеціально для створення новорічного настрою. На Різдво немає місця печалі, забудьте про всі негативні моменти, нехай буде лише фан. Заряджайте нашим новорічним мудом і нехай ваша перша гра в сніжки відбудеться саме під наш святковий альбом, – розповіли TVORCHI.

Для святкового EP хлопці перезаписали вокальні партії, додали святкових бубенців, щоб увійти у свята з гарною музикою. На трек Falling учасники дуету Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні навіть записали новорічне Mood Video, у якому постали в костюмах Санти на тлі святкових декорацій.

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