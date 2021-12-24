Міністр культури подасть скаргу в Netflix через образ українки в серіалі Емілі в Парижі

Дівчат з України зобразили в карикатурному та образливому світлі у другому сезоні проекту

Мали великі сподівання, а отримали такий ляпас… Саме так можна охарактеризувати другий сезон серіалу «Емілі в Парижі» від Netflix для усіх українок. А все тому, що в четвертій серії проєкту сценаристи вирішили додати у сюжет українку, проте показали її в образливому ключі та створили карикатурний образ дівчини з Києва, яка не вміє фарбуватися, не знає англійської та ще й краде з магазинів.

Скандал взяв початок у соціальних мережах через реакцію українських глядачів та набрав такого розмаху, що сам міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко обурився і вирішив подати офіційну скаргу в Netflix. Про це він повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі.

«В «Емілі в Парижі» маємо карикатурний образ українки, який є неприйнятним. А з іншого боку – ще й образливим. Такими бачитимуть українців за кордоном? Які крадуть, хочуть отримувати все безкоштовно, боятися депортації? Так не має бути.Направлю текст нашої позиції Нетфліксу», – заявив Олександр Ткаченко.

Ну що ж, бонсуа! А точніше: доброго вечора, ми з України!

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