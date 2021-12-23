Зірка «Гаррі Поттера» Руперт Грінт розкрив деталі новорічного спецвипуску

Відомий актор зізнався, чого чекати від возз’єднання легенд

Мабуть, ніхто не чекає 1 січня так, як фанати франшизи «Гаррі Поттера». І справа тут не в тому, що можна буде подивитися усі фільми, бо ж Новий канал показує їх з 22 по 26 грудня щовечора. Причина полягає у тому, що до ювілею з виходу першого фільму творці та актори проєкту знову об’єднаються у чарівному фільму «Гаррі Поттер 20-та річниця: Повернення до Хогвартсу».

Усім поттероманам так кортить дізнатися хоч маленькі спойлери спецвипуску, і актори таки радують деталями свого камбеку. Так, в інтерв’ю Entertainment Tonight Руперт Грінт, який зіграв Рона Візілі, зізнався, чого варто чекати від спеціального фільму про Гаррі Поттера.

«Ці фільми були нашим дитинством. Ми рости на зйомках і це має неймовірне значення для нас. Пройшло десять років відколи ми завершили останній фільм, і після цього ми бачилися досить рідко. Тому було класно просто сісти та згадати, як це було», – розповів актор.

Також Руперт Грінт проговорився, що у спеціальному епізоді обговорювали можливе продовження франшизи. І виявилося, що, якщо йому запропонують повернутися6 він відмовиться. Сумно, але, можливо, і правильно.

Фото: Getty Images

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