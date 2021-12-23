Тімоті Шаламе представив колекцію білих худі (ФОТО)

Селебриті зробив колабу з відомим дизайнером

Фанатки Тімоті Шаламе, маємо для вас просто шикарну новину. Тепер ви можете придбати одяг від свого крашу! Актор представив спільну колекцію білих худі разом з французьким дизайнером Хайдером Аккерманом.

Разом вони створили колекцію білих худі з принтом у вигляді яскравих синіх плям і обличчям молодої жінки. Колекція отримала назву Silent Soldier Sweatshirt (Худі мовчазних солдатів), і створена вона була, щоб допомогти у боротьбі з гуманітарною кризою в Афганістані.

«Вже кілька років ми з Хайдером Акерманом хочемо щось зробити. У серпні ми жахнулися, дізнавшись про продовження гуманітарної кризи в Афганістані, і вирішили створити колекцію худі з капюшоном, 100% доходів від продажу яких підуть в Afghanistan Libre: благодійну організацію, яка там в Афганістані захищає жінок і дітей. Оскільки звірства продовжують поширюватися, ми маємо посилити голоси цих мовчазних солдатів», — пояснив Тімоті Шаламе.

Придбати худі від актора можна на спеціально створеному для продажу колекції сайті Hatc (Haider Ackermann + Timothée Chalamet). Вартість одного худі – 175 євро. Усі кошти від продажу будуть направлені до благодійної організації Afghanistan Libre.

Фото: Getty Images

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