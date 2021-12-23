Доктор Стрендж у Мультивсесвіті божевілля: дивитися офіційний трейлер

Спотворення реальності не мине безслідно у трейлері фільму «Доктор Стрендж у Мультивсесвіті божевілля»
Кіностудія Marvelпредставила тизер-трейлер фільму «Доктор Стрендж у Мультивсесвіті божевілля».
«Доктор Стрендж у Мультивсесвіті божевілля» – дивитися трейлер онлайн:
Після відкриття Мультивсесвіту доктор Стрендж продовжує пошуки Каміння Часу і виправлення наслідків того, що сталося після змішання усіх супергероїв та лиходіїв. Проте, йому заважає друг, який став ворогом, через що Доктор Стрендж звільняє невимовне зло.
У фільмі зіграли Бенедикт Камбербетч, Елізабет Олсен, Чіветел Еджиофор, Бенедикт Вонґ та інші.Режисером виступив Сем Реймі.
Прем’єра фільму «Доктор Стрендж у Мультивсесвіті божевілля»запланована на 5 травня 2022 року.
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