Тіна Кароль зізналася, ким вона доводиться співаку Wellboy

Зірка розкрила здивувала правдою про свої стосунки з артистом

Відома українська співачка Тіна Кароль вперше зізналася, що має пряме відношення до творчості іншого артиста. Виявилося, що разом з продюсером Юрієм Бардашем займається розкруткою молодого співака Wellboy, який став відомий завдяки треку «Гуси». Про це артистка розповіла у коментарі виданню «КП» в Україні».

«Я беру участь у його становленні, розкручуванні, кар’єрі. Точніше, перебуваю в діловій участі. Спочатку перші фінанси на запис пісні «Гуси» він отримав з моїх рук. Юрій Бардаш прийшов до мене, показав хлопця, і ми вирішили разом рухатися. Але я одразу Бардашу сказала: «Ти заявляєш, що його продюсер, я лише беру участь», – розповіла Кароль.

Тобто фактично Тіна Кароль не є продюсеркою Wellboy. Як пояснила зірка, до такої ролі для іншого артиста вона не готова.

«Я продюсерка для себе. Так, я знаю, як створюється артист, який він має бути, що з ним має статися. Але брати відповідальність за чужу людину – це означає відповідати і за всі її дії. Поки вона не популярна – вона керована, а потім… Бути продюсером – це насамперед моральна відповідальність, до якої я не готова… Я готова брати участь. Як, наприклад, з Wellboy», – пояснила співачка.

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