Про улюблене місто: Хейлі Бібер набила нове тату (ФОТО)
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Зіркова парочка Джастін та Хейлі Бібер дуже полюбляють робити татуювання. Таким чином вони увіковічнюють важливі для себе спогади та речі. І ось нещодавно Хейлі Бібер наважилася на нове тату. Про це стало відомо з Instagramсімейного тату-майстрі пари Doctor Woo.
Татуювальник опублікував чорно-білий знімок, на якому показав нове тату Хейлі Бібер. Дружина відомого співака набила собі за вушком діамант, а під ним надпис New York. Схоже, що так дівчина хотіла показати важливість для неї міста, яке ніколи не спить.
Модель народилася в Арізоні і живе в Лос-Анджелесі, але, як зізнавалася раніше сама Хейлі, Нью-Йорк завжди займатиме особливе місце у її серці. А все тому, що саме тут вона провела кілька років, займаючись балетом у American Ballet Theatre.
Фото: Getty Images
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