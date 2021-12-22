Хейлі Бібер набила нове тату (ФОТО)

Селебриті прикрасила своє тіло черговим малюнком

Зіркова парочка Джастін та Хейлі Бібер дуже полюбляють робити татуювання. Таким чином вони увіковічнюють важливі для себе спогади та речі. І ось нещодавно Хейлі Бібер наважилася на нове тату. Про це стало відомо з Instagramсімейного тату-майстрі пари Doctor Woo.

Татуювальник опублікував чорно-білий знімок, на якому показав нове тату Хейлі Бібер. Дружина відомого співака набила собі за вушком діамант, а під ним надпис New York. Схоже, що так дівчина хотіла показати важливість для неї міста, яке ніколи не спить.

Модель народилася в Арізоні і живе в Лос-Анджелесі, але, як зізнавалася раніше сама Хейлі, Нью-Йорк завжди займатиме особливе місце у її серці. А все тому, що саме тут вона провела кілька років, займаючись балетом у American Ballet Theatre.

Фото: Getty Images

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