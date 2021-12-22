Єва Лонгорія прикрасила будинок до Різдва (ВІДЕО)

Селебриті показала свою підготовку до зимових свят

Американська акторка Єва Лонгорія, відома за свою роль Габріель Соліс у серіалі «Відчайдушні домогосподарки», прикрасила свій великий будинок до Різдва та продемонструвала вражаючі декорації у своєму Instagram.

Прикрасити свою оселю до різдвяно-новорічних свят знаменитість вирішила запросити професійного декоратора. А результатом роботи селебриті поділилася в атмосферному ролику.

Тепер вхід до будинку зірки прикрашений величезними ялинковими кульками, фігуркою Лускунчика та декорацією з ялинкових гілок, різнокольорових кульок, бантиків та вогників. Головна красуня-ялинка розташувалася у холі біля сходів. Її прикрасили масивними кулями різних яскравих кольорів, гілочками з білими вогниками та іменами членів родини Єви Лонгорії.

«Настав сезон ✨Велике спасибі @imchristmas і @gabrielacuellar_decor за те, що зробили наш будинок таким святковим, нам сподобалося!» — підписала Єва Лонгорія відео.

Син Єви Сантьяго теж зображений у ролику і брав участь у такому передсвятковому заході. Ну а ялинка Єви Лонгорія, яка тепер прикрашає її будинок, вийшла просто приголомшливою.

Фото: Getty Images

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