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Чарівна атмосфера: Єва Лонгорія прикрасила будинок до Різдва (ВІДЕО)

Єва Лонгорія прикрасила будинок до Різдва (ВІДЕО)

Селебриті показала свою підготовку до зимових свят

Американська акторка Єва Лонгорія, відома за свою роль Габріель Соліс у серіалі «Відчайдушні домогосподарки», прикрасила свій великий будинок до Різдва та продемонструвала вражаючі декорації у своєму Instagram.

Прикрасити свою оселю до різдвяно-новорічних свят знаменитість вирішила запросити професійного декоратора. А результатом роботи селебриті поділилася в атмосферному ролику.

Тепер вхід до будинку зірки прикрашений величезними ялинковими кульками, фігуркою Лускунчика та декорацією з ялинкових гілок, різнокольорових кульок, бантиків та вогників. Головна красуня-ялинка розташувалася у холі біля сходів. Її прикрасили масивними кулями різних яскравих кольорів, гілочками з білими вогниками та іменами членів родини Єви Лонгорії.

«Настав сезон ✨Велике спасибі @imchristmas і @gabrielacuellar_decor за те, що зробили наш будинок таким святковим, нам сподобалося!» — підписала Єва Лонгорія відео.

Син Єви Сантьяго теж зображений у ролику і брав участь у такому передсвятковому заході. Ну а ялинка Єви Лонгорія, яка тепер прикрашає її будинок, вийшла просто приголомшливою.

Фото: Getty Images

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