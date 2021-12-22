Atlas Weekend розпочинає відбір молодих артистів: це Твій шанс!

Цього року молоді музиканти зможуть виступити на сцені фестивалю Atlas Weekend, взявши участь у проекті BAZA.

Відбір музикантів буде відбуватися у декілька етапів.

Перший етап:

Артист заповнює форму за посиланням: https://cutt.ly/2TvXxQw. Серед усіх анкет організатори проекту BAZA обирають найкращих та запрошують виступити у Barbara Bar. Під час виступу ведеться відео- та аудіозапис, тож кожен з учасників отримає професійне live-відео концерту.

Другий етап:

У червні лідери українського музичного ринку (амбассадори Atlas Weekend та друзі проекту BAZA), представники ВАМП та медійних майданчиків оберуть переможців конкурсу, а додаткове призове місце буде надано за результатами голосування глядачів. Серед призів, які зможуть отримати молоді артисти: зйомка кліпу, записи альбомів, депозити на придбання музичного обладнання. Головною нагородою стане виступ на сцені фестивалю Atlas Weekend.

Проект BAZA заснований Всеукраїнською Асоціацією Музичних Подій (ВАМП), в партнерстві з лідерами музичного ринку України та найбільшим фестивалем східної Європи – Atlas Weekend.

Починаючи з листопада, на сцені Barbara Bar щотижня відбуваються концерти молодих гуртів. Також в клубі Atlas будуть відбуватися джем-сейшени з запрошеними зірками та в колаборації з музичними лейблами. Найближчі анонси можна відслідковувати на офіційних сторінках проекту у соціальних мережах.



Для додаткової інформації про конкурс звертайтеся за адресою: baza.kyiv.2021@gmail.com

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